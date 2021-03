K odchodu Matoviča z postu premiéra chýba už len krôčik, potrebná je však nová koaličná dohoda

aktualizované 27. marca, 17:20

Pred hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a stranou Za ľudí stojí úloha dohodnúť sa na trojkoalícii. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Zároveň potvrdil svoj záväzok odísť z postu premiéra.

„Treba k tomu už len malý krôčik – spísať dohodu, že naše požiadavky budú rekonštruovanou koalíciou naplnené,“ uviedol Matovič.

Posledné stretnutie koalície

Dohoda v koalícii viazne podľa jeho slov na snahe predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka byť súčasťou zrekonštruovanej vlády. Premiér to považuje za „detinskú“ novú dodatočnú požiadavku, „ktorá je v úplnom protiklade“ s pôvodným verejným prísľubom Sulíka.

Matovič zároveň ozrejmil, že v sobotu večer zvolalo OĽaNO posledné stretnutie štyroch koaličných strán z ich strany. Obáva sa však, že predseda SaS bude trvať na „svojej stoličke“.

„Nuž, takéto je zákulisie rokovaní. Tri strany sa snažíme dohodnúť, ale predseda jednej strany povýšil svoj vlastný osobný záujem nad záujem svojej strany, nad záujem Slovenska a na základe dodatočne vymyslenej požiadavky, ktorá mu má zabezpečiť stoličku na vláde, vytiahol svoju stranu z koalície a vlády,“ dodal šéf kabinetu.

Sulík Matovičove tvrdenia popiera

SaS v reakcii na to zopakovala, že ich jedinou požiadavkou je odchod Matoviča z funkcie. „Nie je teda pravda, že dôvodom nedohody sú stále nové a nové požiadavky SaS. Rovnako nie je pravda, že by dohoda viazla na mojom ,egu‘, keďže som už z vlády odišiel a dal sľub, že sa do nej nevrátim, ak vládu opustí Igor Matovič. Ako je známe, svoje slovo vždy dodržím,“ uviedol predseda SaS Sulík v stanovisku, ktoré zaslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Liberáli priznávajú, že uvažovať o variante, že Matovič by zotrval vo vláde, bola chyba. „Presun Matoviča zo stoličky premiéra na stoličku vicepremiéra nového vymysleného ministerstva je ako z dažďa pod odkvap. Je zrejmé, že Matovič pri svojej nástojčivej povahe a z dôvodu, že naďalej ostáva šéfom OĽaNO, bude novému premiérovi zasahovať do jeho práce a v podstate naďalej bude manažovať chod vlády,“ myslí si Sulík.

V strane sú presvedčení o tom, že zotrvanie súčasného premiéra vo vláde by žiaden aktuálny problém nevyriešilo. „Dôkazom je aj to, že hoci prizývajú SaS k večerným rokovaniam, už poobede premiér v statuse oznamuje jeho výsledok. Presne to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli na týchto rokovaniach nezúčastňovať,“ dodala SaS.