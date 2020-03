K pomoci nemocniciam sa pridáva aj Kooperativa – doručuje im ochranné rúška

Spolu 3 000 certifikovaných zdravotníckych rúšok putuje v týchto dňoch z iniciatívy poisťovne KOOPERATIVA do nemocníc v 5 mestách Slovenska. Poisťovňa pristúpila k tomuto kroku v rámci balíka opatrení, ktorými chce zmierniť situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Okrem rúšok pre zdravotníkov pracujúcich v prvej línii vybavila týmto stále najžiadanejším nástrojom prevencie rovnako aj všetkých svojich zamestnancov. To všetko s cieľom urobiť maximum pre ochranu ich samotných, ich rodín ako aj klientov poisťovne.

Detské kardiocentrum Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a Klinika infektolólie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Roosveltova nemocnica v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, Univerzitná nemocnica v Martine a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach si môžu doplniť zásoby ochranného materiálu v boji proti koronavírusu o stovky viacnásobne využiteľných rúšok. Tie im v týchto dňoch doručuje poisťovňa KOOPERATIVA na vlastné náklady priamo do ich prevádzok. Ide o certifikované, dvojvrstvové rúška z materiálu Perlan, vhodného aj na pranie, ktoré boli vyvinuté špeciálne na používanie v zdravotníctve.

Foto: Kooperativa

„Ochranné rúško sa stalo akýmsi symbolom zjednotenia a spoločného boja proti vírusu. Je úžasné sledovať, ako pomáha so zabezpečovaním rúšok, ich vlastnoručným šitím alebo nákupom, každý, kto môže. Naša poisťovňa sa chce k tejto myšlienke pridať a pomôcť. Pretože naše zdravotnícke zariadenia potrebujú a budú potrebovať, spoločne s našou morálnou podporou a disciplínou, stále viac a viac materiálu tohto druhu na jeho okamžité využitie,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Vladimír Bakeš.

KOOPERATIVA spojila nákup rúšok pre nemocnice zároveň s ochrannými opatreniami a starostlivosťou o svojich zamestnancov a klientov. Rovnakým materiálom vybavila všetkých svojich kolegov, na centrále, na pobočkách či obchodných miestach.

Foto: Kooperativa

Informačný servis