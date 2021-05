K Slovákom sa pred MS v hokeji pripojí ešte Studenič, Skalický a Pospíšil. Z NHL už zrejme nepríde nik

Slovenská hokejová reprezentácia sa aktuálne pripravuje v Piešťanoch na budúcotýždňový štart majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige, kam sa zverenci trénera Craiga Ramsayho presunú v nedeľu 16. mája.

V porovnaní s minulým týždňom už súčasťou tímu nie sú brankár Matej Tomek a mladí útočníci Daniil Fominych s Andrejom Kollárom, nahradili ich gólman Adam Húska, obranca Michal Ivan a útočník Miloš Kelemen, v najbližších dňoch do Piešťan príde aj ďalší útočník Róbert Lantoši.

Sekera, Pánik ani Jaroš neprídu

Známe je už aj to, že na svetovom šampionáte kouč Ramsay nemôže rátať zo zámorskej NHL s obrancami Andrejom Sekerom (Dallas), Christiánom Jarošom (San Jose) ani s útočníkom Richardom Pánikom (Detroit).

„Sekera a Pánik sú starší, skúsení hráči. Keďže mali náročnú sezónu, príliš sme nepočítali s tým, že by sa k nám pripojili. U Christiána Jaroša to chvíľu vyzeralo nádejne. Nemá však kontrakt na ďalšiu sezónu a s agentom sa rozhodli, že si počkajú na otvorenie trhu s voľnými hráčmi,“ povedal Miroslav Šatan na webe HockeySlovakia.sk.

V hre sú aj ďalší hráči zo zámoria

Prísť by však mal útočník Marián Studenič, ktorý pôsobí v New Jersey. V hre je aj možný príchod dvojice útočníkov Pavla Skalického a Kristiána Pospíšila, ktorí v utorok vo Fínsku získali s tímom Lukko Rauma majstrovský titul.

„Riešime to v týchto hodinách. Budeme sa snažiť, aby sa pridali k mužstvu čím skôr,“ pokračoval Šatan.

Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe, zväzový šéf a generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan rieši aj možný príchod Adam Ružičku zo zámoria.

„Pracujeme aj na Adamovi Ružičkovi. Momentálne sa nachádza v tíme Calgary a má šancu si zaň zahrať potom, ako Flames prišli o účasť v play-off. Definitívny verdikt budeme poznať do konca týždňa,“ uviedol Šatan.

Na ďalších nemá zmysel čakať

Podľa SZĽH by zo zámoria do úvahy pripadali ešte Martin Fehérváry, Martin Marinčin či Tomáš Jurčo. Všetci traja však budú v NHL súčasťou takzvaných „taxi tímov“.

„Chalani budú musieť trénovať s kmeňovými mužstvami v NHL a vyčkávať, či sa dostanú do hry. Nás však nebudú môcť posilniť. Rovnako ako hráči, ktorí hrajú NHL pravidelne a čaká ich 1. kolo play-off. Vzhľadom na procedúry v Rige nebude mať zmysel čakať, či vypadnú z hry o Stanleyho pohár. Títo hráči by síce mohli priletieť do dejiska šampionátu, ale museli by tri dni stráviť v izolácii, následne ďalšie tri dni neprichádzať do kontaktu s ďalšími hráčmi a až po tomto období a každodennom negatívnom teste by mohli zasiahnuť do diania. Budeme sa snažiť sformovať našu zostavu už koncom týždňa a odísť do Rigy so solídnym tímom bez zmien,“ dodal Miroslav Šatan.

Konečná podoba kádra nie je známa

Definitívna podoba slovenského kádra pre majstrovstvá sveta teda ešte nie je známa.

„Neustále ju tvoríme. Uvažujeme nad rôznymi možnosťami a skladáme to tak, aby sme mohli hrať na šampionáte to, čo zamýšľame. Riešime všetky možné detaily,“ prezradil tréner Ramsay.

Slovákov trápila najmä koncovka

V príprave na MS odohrali Slováci dovedna osem duelov. V úvode prehrali s Lotyšmi 1:2 po predĺžení, nasledovalo však päť víťazstiev – nad Lotyšmi 1:0 po predĺžení, nad Nemcami 4:3 po samostatných nájazdoch a 2:1, nad Rakúšanmi 3:1 a 2:0. S Čechmi zaznamenali prehry 0:2 a 1:2.

V celej príprave Slovákov trápila koncovka, na ktorej musia pred začiatkom svetového šampionátu ešte popracovať. Slovenský tím vstúpi do MS v lotyšskej Rige v piatok 21. mája duelom proti výberu Bieloruska. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.