K teroristickému útoku na Manhattane sa prihlásil Islamský štát

NEW YORK 3. novembra (WebNoviny.sk) — Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k utorkovému útoku v New Yorku. Spravila tak vo štvrtok večer prostredníctvom svojich online novín, kde atentátnika označila za „vojaka kalifátu“, žiadne dôkazy však nepredložila.

Informovala o tom mimovládna skupina SITE monitorujúca aktivity džihádistov na internete. Islamský štát sa často hlási k zodpovednosti za útoky jednotlivcov, ktorí sa zradikalizovali.

Uzbecký imigrant Sayfullo Saipov zabil v utorok na newyorskom Manhattane prenajatou dodávkou osem ľudí a ďalších 12 zranil. Zanechal za sebou odkaz „Islamský štát pretrvá navždy“.

Na jeho mobilnom telefóne sa našlo asi 90 propagandistických videí a vyše 3 800 fotografií extrémistickej skupiny vrátane obrázkov so zabíjaním zajatcov. Svoj čin začal 29-ročný Saipov plánovať už pred rokom. V prípade dokázania viny mu hrozí trest smrti.