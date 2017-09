K útoku v londýnskom metre sa prihlásil Islamský štát

LONDÝN 16. septembra (WebNoviny.sk) – K piatkovému útoku v londýnskom metre, pri ktorom utrpelo zranenia najmenej 29 ľudí, sa neskôr večer prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).

V stanovisku, ktoré zverejnila prostredníctvom svojich obvyklých komunikačných kanálov, IS uvádza, že útok vykonala s ňou spriaznená zahraničná bunka.

Výbuch nastraženej bomby otriasol v piatok jedným z vozňov súpravy metra stojacej na stanici Parsons Green. Policajtom sa stále nepodarilo zatknúť ani identifikovať páchateľa útoku.

29 zranených

Šéf protiteroristického oddelenia londýnskej polície Mark Rowley informoval, že momentálne sa stovky detektívov snažia čo najrýchlejšie a najpodrobnejšie poprezerať všetky relevantné záznamy z bezpečnostných kamier a vyspovedať čo najviac cestujúcich, ktorí boli svedkami udalosti.

Londýnske zdravotnícke zariadenia v piatok večer upravili počet ľudí zranených pri raňajšom útoku. Podľa aktuálnych informácií bolo pri útoku zranených až 29 ľudí. Devätnástich previezli do nemocnice záchranári, zvyšní desiati sa prihlásili na ošetrenie sami.

V nemocničnom ošetrení naďalej zostáva 21 osôb, osem už boli prepustených do domáceho ošetrenia. Žiadna zo zranených osôb nemá vážne zranenia a nie je v ohrození života. Väčšina zranených utrpela popáleniny.

Bomba vybuchla len čiastočne

Agentúra AP citovala švédskeho experta na činnosť teroristických hnutí, ktorý tvrdí, že bomba v londýnskom metre vybuchla len čiastočne.

Ak by sa zámer páchateľa alebo páchateľov v plnej miere podaril, dôsledky mohli byť oveľa horšie, varoval Magnus Ranstorp zo Švédskej obrannej univerzity v Štokholme.

Londýnčania mali podľa neho „obrovské šťastie, keďže to mohlo byť omnoho horšie“. Expert sa domnieva, že ľudia, ktorí výbušný systém pripravovali, urobili niekde chybu. „Vyzerá to, že je to zostrojené veľmi nahodilo,“ povedal pre agentúru AP.