Vláda schválila za šéfa Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Novým predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mal byť Miroslav Hlivák. Vládny kabinet ho po druhom kole verejného vypočutia vybral spomedzi deviatich kandidátov, schváliť ho musí ešte parlament. Hlivák by tak mal nahradiť doterajšiu šéfku úradu Zitu Táborskú, ktorej uplynulo päťročné funkčné obdobie.

„Vláda jednomyseľne rozhodla, že predloží Národnej rade Slovenskej republiky ako kandidáta na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie pána Miroslava Hliváka,“ vyhlásil po rokovaní vlády Fico. Podľa neho je dobré, že kandidát neprichádza z prostredia samotného úradu. „Myslíme si, že je dobré, ak príde nový vietor na Úrad pre verejné obstarávanie, niekto s pohľadmi z praxe, niekto, kto sa pozerá na činnosť tohto úradu zboku,“ dodal Fico.

Hlivák počas verejného vypočutia povedal, že ako predseda úradu založí nezávislú stavovskú komoru, ktorá prinesie do činnosti úradu vyššiu profesionalitu, ale zároveň aj vyššiu zodpovednosť členov. Úrad by podľa neho mal byť inštitúciou, ktorá má mať rozhodujúcu autoritu. „Ak úrad skontroluje dokumentáciu z verejného obstarávania, tento výstup by ostatné orgány mali rešpektovať,“ povedal. Okrem toho navrhuje pozdvihnúť profesionalitu úradu, ale aj výchovu nových odborníkov v oblasti verejného obstarávania. Preto chce na školy s právnickým či technickým zameraním zaviesť výučbu verejného obstarávania.

„Prichádzam s novými inovatívnymi riešeniami v rámci celkového zlepšenia verejného obstarávania. Projekt bol vypracovávaný na základe mojich dlhoročných skúseností s verejným obstarávaním tak, aby bol zachovaný duch fair-play a všetky princípy verejného obstarávania,“ povedal Hlivák. Odmietol, že ma blízko k strane Most-Híd, o svojej kandidatúre a projekte sa so žiadnymi politikmi nerozprával.