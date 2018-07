Káder HC Košice je hotový na 95 percent, vedenie čaká na Nagyovo rozhodnutie

KOŠICE 4. júla (WebNoviny.sk) – Hokejistom účastníka najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy HC Košice sa končí letná príprava. Hráči majú od 6. do 16. júla naplánované dovolenky a potom budú trénovať až do septembra, kedy sa začína nový tipsportligový ročník.

„Prípravu sme mali presne takú, ako sme si predstavovali. Máme z toho veľmi dobrý pocit, rovnako aj tréneri. Verím, že sa to odzrkadlí na výkonoch mužstva,“ povedal prezident mužstva Július Lang v rozhovore pre KOŠICE:DNES.

Osem prípravných zápasov

Košice začnú augustovú prípravu na novú ligovú sezónu domácim duelom proti nováčikovi súťaže maďarskému tímu DVTK Jegesmedvék Miškovec vo štvrtok 7. augusta. „Oceliari“ potom nastúpia na turnaji vo Zvolene postupne proti poľskému GKS Tychy, rakúskemu Graz 99ers a ďalšiemu zástupcovi Rakúska KAC Klagenfurt.

Nasledovať bude odveta proti Miškovcu u súpera, na prelome augusta a septembra účasť na turnaji o Tatranský pohár v Poprade. Na ňom Košičania nastúpia v skupine proti Znojmu a francúzskemu Gapu.

„Očakávame, že počas týchto stretnutí sa vykryštalizuje zostava. Tréneri navolili počet stretnutí, navrhli ich osem, ale ak by ich potrebovali desať, tak by s tým problém nebol. Priznám sa, že o súperoch z KHL či severských krajín sme ani neuvažovali a nie som si ani istý, že by bolo správne ísť sa s nimi porovnávať. Najskôr sa v príprave presaďme v našom regióne, máme predsa nový tím. Ten musí dostať šancu sa ukázať,“ poznamenal Lang.

Od Netíka si sľubujú najmä góly

Káder „oceliarov“ je podľa Langa takmer hotový. „Káder je, povedal by som, že na 95 percent, hotový. Ešte musíme uzavrieť debatu s Lacom Nagyom. No a uvažujeme aj o ďalšej posile do útoku. S Lacom to azda uzavrieme predtým, ako sa mužstvo rozíde na dovolenky, aby sme vedeli, na čom sme. Verím, že sa dohodneme. Každopádne, musíme poznať odpoveď. Ak by u nás nepokračoval, máme už rozpracovaný variant, kým ho nahradíme,“ povedal Lang.

Dosiaľ poslednou posilou Košičanov je český útočník Tomáš Netík, ktorý odohral dve sezóny za Slovan Bratislava v KHL. „Sľubujeme si od neho v prvom rade produktivitu. Netík by mal výrazne bodovať. Čakáme, že bude strieľať góly, prípadne vytvárať šance spoluhráčom. Ak sú roly v mužstve podelené, tak tento útočník by mal byť jedným z lídrov,“ vyjadril sa prezident HC Košice.