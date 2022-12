Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová, ktorá je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov Európskej únie, by mala zostať ešte najmenej mesiac za mrežami. Vo štvrtok to oznámila belgická prokuratúra.

Pracovali v prospech Kataru

Prokurátori Kailiovú vinia z korupcie, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí. Vo väzbe je od 9. decembra. Jej partner, Francesco Giorgi, ktorý pôsobil ako poradca v Európskom parlamente, je tiež za mrežami pre rovnaké obvinenia.

Dvojicu podozrievajú, že pracovala s Giorgiho niekdajším šéfom, bývalým europoslancom Pierom Antoniom Panzerim, ktorý „je podozrivý, že výmenou za platby politicky pôsobil na členov pracujúcich v Európskom parlamente v prospech Kataru a Maroka“.

Predĺžili preventívnu väzbu

Kailiovej právni zástupcovia tvrdili, že nehrozí, že by sa pokúsila o útek a požiadali bruselský súd, aby ju prepustil pod dohľadom a s povinnosťou nosiť monitorovacie zariadenie. Prokurátori však oznámili, že súd „predĺžil preventívnu väzbu…o mesiac“. Jej právny tím sa môže do 24 hodín odvolať a ak tak spravia, mohla by sa pred sudcov postaviť znovu do dvoch týždňov.

Kailiovej belgický právnik André Risopoulos sa ešte predtým vyjadril, že 44-ročná bývalá grécka televízna moderátorka plne spolupracuje s vyšetrovateľmi. „Hrá aktívnu rolu vo vyšetrovaní. Odmieta všetky obvinenia z korupcie,“ uviedol Risopoulos.

Ukončenie funkcie

Európsky parlament minulý týždeň rozhodol o ukončení funkčného obdobia podpredsedníčky Evy Kailiovej a tiež pozastavil prácu na všetkých spisoch týkajúcich sa Kataru, kým zisťuje, aký dopad mohol mať úplatkársky škandál. Katar akýkoľvek podiel na ňom odmieta.

Maroko sa zatiaľ nevyjadrilo k tvrdeniam, že v škandále mohol byť zapletený aj ich veľvyslanec v Poľsku.