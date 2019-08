Kajakárku Petrušovú finálová „tisícka“ zničila, v budúcnosti sa chce predstaviť na olympiáde

Talentovaná slovenská kajakárka Mariana Petrušová pricestovala do Szegedu v pozícii úradujúcej majsterky Európy do 23 rokov na kilometrovej trati.

V rovnakej disciplíne sa predstavila aj na seniorskom svetovom šampionáte v Maďarsku a od cenného kovu ju delili rovné dve sekundy. V sobotňajšom finále obsadila piatu priečku, triumfovala domáca Tamara Csipesová.

Reálny obraz výkonnosti

„S jazdou som spokojná, urobila som maximum, čo bolo v mojich silách. Dala som do toho všetko a už dávno ma nič takto nezničilo. Je to trochu škoda, že som nezískala medailu. Vedeli sme, že od druhého do šiesteho miesta to bude otvorené. Bol to však môj prvý finálový štart na kilometrovej trati na seniorských MS v kariére, a tak sa nemám za čo hanbiť,“ povedala 19-ročná pretekárka.

Rodáčka z Komárna nadviazala na dobré výkony z aktuálnej sezóny, v ktorej získala okrem zlata z Račíc aj bronz na Európskych hrách v Minsku. „Dá sa povedať, že piate miesto je reálnym obrazom mojej výkonnosti. Oproti mládežníckym ME som musela vydať zo seba viac. Preto si myslím, že som za posledný mesiac urobila krok vpred,“ hovorila.

Čaká ju päťkilometrová trať

Petrušová momentálne pôsobí v neolympijských disciplínach K1 na 1000 a 5000 m. V budúcnosti by sa však rada predstavila „pod piatimi kruhmi„. „Našim cieľom v aktuálnej sezóne bolo celkovo sa zlepšovať. Zameriavame sa na techniku, ktorú si zdokonalím práve na kilometri. Potom by som chcela pretaviť to, čo mám natrénované, aj do rýchlosti, aby som mohla súperiť na olympijskej 500 m trati,“ načrtla svoje plány.

Mladú reprezentantku čaká v Szegede ešte jeden štart. V nedeľu o 15.50 h nastúpi na päťkilometrovej trati, kde sa okrem nej predstaví ďalších 27 žien. „Táto disciplína je moja srdcovka, ale ťažko sa v nej predpokladá vývoj. V rozpise som nasadená, takže okolo mňa budú veľmi kvalitné pretekárky. Budem sa musieť sústrediť na úvodný kilometer aj obrátku a potom už len bojovať,“ dodala Petrušová, ktorá na 5000 m získala bronz na EH v Minsku.