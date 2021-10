Kajetán Kičura bude stíhaný na slobode, bývalého šéfa hmotných rezerv prepustili z väzby

Bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru prepustili z väzby. Ako informuje portál televízie Joj noviny.sk, informáciu potvrdil aj jeho obhajca Rastislav Palovič. Príkaz na prepustenie podľa portálu vydal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Rok a pol vo väzbe

Spomínaný portál pripomína, že za múrmi väznice Kičura strávil približne rok a pol. „Stíhaný bude na slobode,“ dodal portál.

„Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť prepustenie z väzby. Dôvodom je návrh vyšetrovateľky na jeho prepustenie, s ktorým sa prokurátor stotožnil, nakoľko kolúzna väzba obvineného bola predĺžená Najvyšším súdom SR len do 21.októbra. Pôvodne pritom prokurátor žiadal predĺženie do januára 2022, s čím sa NS SR nestotožnil a väzbu predĺžil len do októbra,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Procesné úkony

V súčasnosti podľa nej nie sú naplánované žiadne konkrétne výsluchy svedkov ani iné úkony, pri ktorých by hrozilo ovplyvňovanie zo strany obvineného.

„Najvyšší súd pritom upozornil vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach, že na ďalšie trvanie väzby by museli orgány činné v trestnom konaní predložiť konkrétne naplánované výsluchy a zdôvodniť, prečo existuje obava z ich ovplyvňovania,“ povedala hovorkyňa.

Podľa Tökölyovej sú však naďalej realizované iné procesné úkony, pre ktoré ešte nie je možné vyšetrovanie ukončiť, ale ktorými sa nedá odôvodniť ďalšie predĺženie väzby.

„Prokuratúra by za tejto situácie v súčasnosti nevedela odôvodniť žiadosť o ďalšie predĺženie kolúznej väzby a stotožnila sa s podnetom vyšetrovateľky na prepustenie obvineného,“ dodala hovorkyňa s tým, že vyšetrovanie bude naďalej pokračovať a Kičura aj ostatní obvinení budú stíhaní na slobode.