Kaliňák avizuje vznik špecializovaného úradu na vymáhanie pokút

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) – Minister vnútra Robert Kaliňák avizuje vznik centrálneho špecializovaného úradu na vymáhanie pokút. Ako vysvetlil dnes po rokovaní vlády, na okresných úradoch sa dnes zbiehajú rôzne typy pokút od viacerých inštitúcií a v súčasnosti je obrovský problém s fyzickým spracovaním údajov.

Špecializovaný úrad by podľa ministra vnútra pracoval oveľa rýchlejšie a dodal, že do jeho kompetencie by mohlo spadať napríklad vymáhanie pokút udelených dopravným inšpektorátom, ministerstvom dopravy či úradmi životného prostredia. Minister dopravy Árpád Érskek, pod ktorého spadá Národná diaľničná spoločnosť, ktorá rieši jazdu bez diaľničnej známky v tejto súvislosti uviedol, že z jeho pohľadu bude dobré, ak všetky dopravné pokuty budú vymáhané z jedného centra.

Úrad, ktorý Kaliňák označil za akúsi „pokutáreň“ by mal sídliť podľa predbežného zámeru na strednom Slovensku. Pracovať by v ňom malo okolo 100 ľudí, pričom bude priestor na zamestnanie zdravotne znevýhodnených občanov. Kaliňák nechcel v tejto fáze hovoriť o konkrétnych termínoch, verí však, že do dvoch rokoch by takýto úrad už mohol fungovať.