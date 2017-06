Kaliňák navštívil Vietnam, ocenil bezpečnosť aj hospodársky pokrok krajiny

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko a Vietnam sú síce geograficky vzdialené, ale ľudsky blízke. Vyhlásil to vo Veitname na stretnutí s premiérom Vietnamu Nguyen Xuan Phucom podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. Spolu s vietnamským premiérom rozobrali možnosti ďalšej spolupráce.

Kaliňák na stretnutí ocenil zavedenie vízovej liberalizácie zo strany Vietnamu na jar tohto roka, keď Slovensko zaradili do programu takzvaného e-visa systému. Pre víza do tejto ázijskej krajiny tak už slovenskí občania nemusia navštíviť ambasádu.

“Som však presvedčený, že zrušenie víz by pomohlo aj nárastu počtu slovenských turistov, ktorí by si vybrali ako dovolenkovú destináciu práve Vietnam. Bezpečnostná situácia hrá dnes pri výbere dovolenky pre Slovákov dôležitú úlohu, a bezpečnosť vo Vietname je na vysokej úrovni,” skonštatoval Kaliňák. Ročne navštívi túto ázijskú krajinu niekoľko tisíc Slovákov. “Pokrok, ktorý zaznamenal Vietnam v posledných rokoch, je závideniahodný,” vyhlásil ďalej minister Kaliňák.

Vidia nové výzvy najmä v obchode

Spolu s vietnamským premiérom vidia nové výzvy najmä v zlepšení obchodných vzťahov medzi oboma krajinami. Vietnam je podľa rezortu vnútra pre Slovensko 14. najvýznamnejším obchodným partnerom, pričom slovenské firmy sa už dnes podieľajú napríklad na výstavbe priemyselného parku v severnom Vietname, budú sa podieľať na výstavbe ropovodu a plynovodu z Vietnamu do Laosu, colného skladu alebo dodávajú meteorologické stanice pre vietnamské letiská.

V rámci pracovného programu sa Kaliňák stretol aj s vietnamským ministrom pre vnútornú bezpečnosť To Lamom, s ktorým počas jeho marcovej návštevy Slovenska podpísali dohody o spolupráci v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti najmä v oblastiach ako nadnárodný organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov, terorizmus a jeho financovanie, korupcia, falšovanie peňazí, nedovolené obchodovanie so zbraňami.

Obaja sa vo Vietname dohodli na zlepšení spolupráce pri pátraní po hľadaných osobách, výmeny informácií na všetkých úrovniach, v lepšej kooperácii pri boji proti terorizmu a kriminalite, školeniach policajtov, ako aj možnosti vytvorenia miesta slovenského policajného pridelenca v Hanoji. Spolu so slovenskou delegáciou si pozreli aj priestory technologického parku vietnamského ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. V podniku vyrábajú prístroje a materiálno-technické prostriedky pre bezpečnostné zložky štátu.

Veľký potenciál pre slovenské firmy

“Vidíme tu veľký potenciál pre slovenské firmy, ktoré by sa svojimi bezpečnostnými technológiami mohli podieľať na spoločnom podniku priamo vo Vietname,“ vyhlásil Kaliňák. So svojím partnerom sa dohodli na zriadení prvých pracovných skupín, ktoré by túto spoluprácu mali dostať do reality.

V Hočiminovom meste sa minister vnútra stretol s námestníkom ministra vnútra pre verejnú bezpečnosť Ngyuen Van Thanhom, ako aj ďalšími predstaviteľmi bezpečnostných zložiek Vietnamu. Ministra prijal aj primátor mesta Nguyen Thanh Phong, ktorý už o niekoľko dní navštívi Slovensko, predovšetkým Košice, ktoré sú partnerským mestom Hočiminovho mesta.