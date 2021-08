Kaliňák vypovedal na NAKA v kauze Očistec, bývalí policajní funkcionári sú nezákonne vo väzbe (video+foto)

Bývalý policajní funkcionári sú v rámci kauzy známej ako Očistec stíhaní nezákonne a takisto sú nezákonne vo väzbe.

Uviedol to vo štvrtok pre médiá exminister vnútra Robert Kaliňák po tom, čo vypovedal na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave v danej kauze ako svedok. Tézy formulované v uznesení o obvinení policajtov by podľa neho mohli byť aplikované aj na štvrtkové vedenie polície.

Môže vzniknúť kačička aj čert

„Tie formulácie sú naozaj veľmi hrubým balastom,“ povedal Kaliňák s tým, že rôzne body sú v rámci uznesení spájané „ako v detskom rébuse“, kde spojením bodov môže vzniknúť „aj kačička, aj čert“.

„Je to vždy iba otázka nejakého výkladu,“ skonštatoval s tým, že podozrenia z individuálnych trestných činov treba prešetriť. „Ale o tej zločineckej skupine, ktorá mala existovať, tak to samo o sebe to nenapĺňa tie kritériá, ktoré vyžaduje zákon,“ povedal exminister.

Ak by podľa neho údajná skupina konala z politických motívov, nebolo by možné, aby sa zastavilo vyšetrovanie vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku alebo napríklad Igora Matoviča.

Nezákonné lustrácie

Pokiaľ ide napríklad o nezákonné lustrácie, tie podľa Kaliňáka nie sú trestným činom ale disciplinárnym previnením. „Ak niekto zneužil svoju pozíciu, má byť disciplinárne potrestaný, to je celé,“ zdôraznil. Zároveň odmietol aj podozrenia, že funkcionárom bezpečnostných zložiek rôzni podnikatelia takzvane dorovnávali platy.

Polícia v rámci akcie Očistec ešte 5. novembra 2020 zadržala viaceré osoby vrátane bývalých vysokých policajných funkcionárov. Obvinení sú napríklad zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z korupčných trestných činov a z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vo väzbe sú momentálne napríklad bývalý policajný prezident Tibor G. alebo exšéf Národnej kriminálnej agentúry Peter H.