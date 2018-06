Kaliskej o chlp ušlo semifinále Svetového pohára vo vodnom slalome, postúpili Mintálová a Haššová

KRAKOV 29. júna (WebNoviny.sk) – Piatkový program pokračoval kvalifikáciou v kategórii K1 ženy, z ktorej si na prvý pokus nezabezpečila semifinále ani jedna z tria Sloveniek.

Skúsená Elena Kaliská bola veľmi blízko, keďže výsledným časom 95,32 s a dvoma trestnými sekundami obsadila prvú nepostupovú 21. priečku. Na prienik do dvadsiatky jej chýbali 4 stotiny sekundy. Postup si napokon v druhej jazde vybojovali Eliška Mintálová a Michaela Haššová.

Väčšia nervozita

Kaliskej druhá kvalifikácia nevyšla a neprešla kvalifikačným sitom. Mintálovej čas čistej jazdy 93,46 s bol v druhej kvalifikácii tretí najlepší, Haššová (93,85 s) skončila šiesta.

„Zo začiatku som urobila nejaké chyby, ale ďalej som do toho išla naplno a napokon to vyšlo a som veľmi rada, že som postúpila. V prvej jazde som bola nerozjazdená, v tej druhej to už bolo lepšie. Chcem zabojovať aj o finále, možno to vyjde a možno nie,“ povedala Mintálová, ktorá stále čaká na premiérovú finálovú účasť medzi seniormi. Do semifinále sa dostala už v úvodnom kole SP v Liptovskom Mikuláši.

„Vždy keď sa ide druhá jazda, je väčšia nervozita. Spravila som menšie chyby, ale jazda bola čistá a celkom rýchla, takže som rada. Teší ma, že sa postup podaril aj Eliške. Škoda, že Elene nie. Ja som si najmä dávala pozor na to, aby som išla čisto s čo najmenším počtom chýb,“ dodala Haššová.

Kaliskej druhá kvalifikácia nevyšla a neprešla kvalifikačným sitom. Mintálovej čas čistej jazdy 93,46 s bol v druhej kvalifikácii tretí najlepší, Haššová (93,85 s) skončila šiesta.

Nešťastný ťuk

Kaliskej zobrala šancu na postup v druhej jazde dvadsiata bránka, cez ktorú prešla nesprávnym spôsobom a rozhodcovia jej pripísali 50 trestných sekúnd.

„V prvej jazde rozhodol nešťastný ťuk, ktorý som urobila na deviatej bránke, to ma stálo postup. Druhá jazda už nebola optimálna. Nešla mi voda, tak ako by mohla, ale nechcem sa na to vyhovárať. Bolo to trochu rozhádzané, skracovala som nájazdy. Tie ťažké pasáže neboli dobré a bila som sa s vodou. Som veľmi sklamaná, nečakala som, že mi ujde semifinále, ale taký je šport a treba sa pozerať dopredu,“ zhodnotila 46-ročná Kaliská. Na kajakárky čaká semifinále v sobotu o 10.08 h.

Ustráchaná v prvej jazde

Medzi kanoistkami z prvej kvalifikácie postúpili do semifinále Soňa Stanovská a Simona Maceková. „Na druhej bránke som spravila menšiu chybu a tým pádom som podišla tretiu protivodnú bránku a od vtedy som sa dala vnútorne do poriadku a jazda sa zlepšila. V závere som ťukla jednu tyčku, čo ma zamrzelo, ale nevadí,“ zhodnotila Soňa Stanovská.

Niektoré kanoistky mali možnosť opakovať svoju prvú jazdu, dôvodom bol vysoký stav hladiny v krakovskom kanáli. Týkalo sa to aj Sloveniek Macekovej a Moniky Škáchovej, tá sa ďalej kvalifikovala až po svojej tretej jazde.

„Táto trať mi veľmi nevyhovovala, bolo to aj vidno. Prvú jazdu som išla ustráchane a pomaly. V druhej som spravila veľkú chybu, spravila som si malý výjazd a minula som bránku. Ak by sa to nestalo, zrejme by mi to vyšlo už vtedy. V tretej jazde som už bola trochu unavená, aj psychicky, štvrtú by som už zrejme nedala,“ povedala.