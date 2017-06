Kamil Haťapka raz chce mať na Okolo Slovenska aj Petra Sagana

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Jeden zo zakladateľov medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, dlhoročný reprezentačný tréner československých cyklistov a funkcionár Kamil Haťapka privítal tohoročné zaradenie tohto podujatia do vyššej kategórie etapových pretekov UCI 2.1.

Sagana na slovenských cestách potrebujeme

Podľa neho pre Slovensko a slovenskú cyklistiku je to dobrý krok, pretože tento posun v hierarchii najvýznamnejších cyklistických podujatí dáva veľkú šancu, že v budúcnosti by v konkurencii profesionálnych prokontinentálnych a kontinentálnych tímov mohol po slovenských cestách jazdiť aj dvojnásobný majster sveta Peter Sagan.

“Robíme všetko pre to, aby sme raz Petra Sagana mohli na týchto pretekoch privítať,” zdôraznil Kamil Haťapka a pokračoval: “My Petra Sagana na slovenských cestách potrebujeme. Peter Sagan je najcennejším reklamným artiklom slovenskej cyklistiky, ktorý svojimi výsledkami robí krajine ohromnú reklamu v celej Európe, ba dokonca i v celom cyklistickom svete. A preteky Okolo Slovenska sú zasa výkladnou skriňou slovenského športu. Pre priaznivcov cyklistiky by bolo ideálnym riešením, keby sa Peter Sagan mohol prezentovať práve na pretekoch Okolo Slovenska.”

Okolo Slovenska začnú prológom

Neúnavný propagátor a funkcionár československej a neskôr slovenskej cyklistiky tieto slová povedal tesne pred štartom 60 + 1. ročníka pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa začnú stredajším večerným takmer 4-kilometrovým prológom v historickom centre starobylej Levoče.

Na ich štart sa postaví 150 cyklistov z 25 profesionálnych tímov a z 26 krajín. “Vtedy, keď som týmto pretekom šéfoval, mal som smelú predstavu o ich ďalšom rozvoji. Moja idea vtedy bola, aby sa Okolo Slovenska zaradili medzi také podujatia, ako je Tour de France, Giro d´ Italia alebo Vuelta. Žiaľ, nie je to také jednoduché. Nedá sa to urobiť len preto, že my si to želáme. Na to treba v prvom rade veľký obnos financií. Ale uvidíme, ako sa UCI k týmto našim plánom postaví, veď predsa 61. ročník je už dlhá a bohatá tradícia,” pokračoval 85-ročný neuveriteľne vitálny nestor slovenskej cyklistiky, ktorý v konvoji sprievodných vozidiel nebude chýbať ani tento rok.

Okolo Slovenska pôjde cez kráľovské mestá

Podľa neho práve také veľké medzinárodné podujatie s dobrým ohlasom vo svete je výbornou šancou pre pracovníkov z oddelenia cestovného ruchu na ministerstve dopravy, spojov a regionálneho rozvoja, aby sa pokúsili nájsť prostriedky pre zaradenie týchto pretekov do televízneho vysielania Eurosportu.

“Mali by to využiť na propagáciu Slovenska. Tak, ako sa to deje vo Francúzsku počas Tour de France alebo v Taliansku počas Giro d´Italia. Veď ak preteky Okolo Chorvátska, ktoré nemajú takú tradíciu, nemajú takú históriu, môžeme sledovať v priamom prenose na Eurosporte, prečo sa nepokúsiť dostať tam raz aj naše Okolo Slovenska. To by bola ideálna možnosť priblížiť divákom z celej Európy krásy a pamätihodnosti Slovenska. Podľa mňa na tomto projekte by mali začať pracovať práve ľudia z cestovného ruchu, ktorí to majú v popise práce. Veď ich poslaním je zviditeľňovať Slovensko vo svete. Preteky Okolo Slovenska sú pre túto úlohu ideálny priestor,” tvrdil Kamil Haťapka a pokračoval: “Všimnite si, že posledné ročníky ´Okoloˇ sú už orientované tematicky. Minulý ročník boli etapovými centrami kúpeľné mestá, teraz zasa kráľovské mestá. Ak by cestovný ruch do tohto projektu vstúpil, určite by nám veľmi pomohol. Organizačný výbor by dokázal budúce etapy tak postaviť a tak orientovať, aby to vyhovovalo práve tej propagácii Slovenska, o ktorú by nám všetkým malo ísť.”

Myjavské kopanice

Ako skúsený cyklistický odborník neobišiel v rozhovore ani možný vývoj tohtoročnej edície jeho obľúbených pretekov. Podľa neho 60 + 1. ročník sa rozhodne až v poslednej etape – na myjavských kopaniciach.

“To je ideálne miesto na cestnú cyklistiku. Stále sa tam po cestách jazdí hore – dole, z kopca, do kopca. Tam sa to všetko rozhodne. Práve tam vyrástli špičkoví slovenskí cyklisti, ako boli Paľo Gálik alebo Juraj Zeman. Preto sa na prostredie myjavských kopaníc teraz teším. A tiež sa veľmi teším na všetkých cyklistov, ktorí na Okolo Slovenska tento rok prišli, lebo cyklistika je môj život,” nezaprel Kamil Haťapka v sebe ani v 85 rokoch unikátneho cyklistického fanatika a nadšenca.