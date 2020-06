Kampaň Black Out Tuesday po smrti Floyda zatemnila sociálne médiá a vyslúžila si aj kritiku

Osobnosti z hudobného priemyslu, ďalšie celebrity i bežní ľudia zatemnili v utorok svoje účty na sociálnych médiách v rámci kampane Black Out Tuesday zameranej na podporu hnutia Black Lives Matter a vyjadrili tak svoje rozhorčenie nad zabitiami černochov v Spojených štátoch.

V reakcii na nedávne úmrtia Afroameričanov Georgea Floyda, Ahmauda Arberyho a Breonny Taylor zverejnili čierne štvorce. Niektoré boli bez popiskov, iné sprevádzali hashtagy ako #TheShowMustBePaused, emotikony čiernych sŕdc či dokonca výzvy na hlasovanie v utorkových prezidentských primárkach v siedmich štátoch a Federálnom dištrikte Kolumbia.

Aby bol svet lepším miestom

Do kampane, ktorú zorganizoval hudobný priemysel, sa zapojili na sociálnych médiách napríklad Rihanna, Alicia Keys, Radiohead, Coldplay, Kelly Rowland alebo Beastie Boys.

Kampaň podporila aj speváčka Britney Spears, ktorá na Twitteri oznámila, že na sociálnych sieťach nebude nič zverejňovať a vyzvala ľudí, aby sa „zamysleli nad tým, čo môžeme urobiť, aby bol svet lepším miestom“ pre všetkých.

Niektorí používatelia sociálnych médií, vrátane umelcov, spochybnili účinnosť kampane a poukázali, že zverejňovanie čiernych štvorcov odvedie pozornosť od príspevkov o hnutí Black Lives Matter.

Speváčka Kehlani napríklad v tweete poukázala, že v súvislosti s Black Out Tuesday koluje veľa zmiešaných informácií a dúfa, že „to nebude mať negatívny vplyv“.

Na Emmu Watson sa zvalila kritika

Na herečku a aktivistku Emmu Watson, ktorá zverejnila na svojom instagramovom konte tri biele a následne tri čierne štvorce s popiskami #blackouttuesday a #amplifyblackvoices, sa zase zniesla vlna kritiky za to, že okolo čiernych štvorcov mala biele okraje, aby to bolo v súlade s estetikou stránky.

Ďalší ju skritizovali za to, že o Black Lives Matter hovorí neskoro a že ani nezverejnila odkazy, ktoré by ostatných používateľov nasmerovali na viac informácií alebo na charitu, kde by mohli v tejto súvislosti prispieť.

Watson neskôr na svojom účte zverejnila odkaz, kde si ľudia môžu pozrieť rôzne zdroje o úsilí v boji proti rasizmu.

Podpora od streamovacích služieb

Do Black Out Tuesday sa zapojili aj streamovacie služby. Spotify zatemnilo grafiky niekoľksých obľúbených playlistov a do popredia dala tiež playlist Black Lives Matter.

Apple Music a iTunes sa na svojich úvodných stránkach zamerali na podporu Black Lives Matter a rozhlasová služba SiriusXM zase na svojich kanáloch tri minúty nevysielala, čím vzdala poctu „všetkým nespočetným obetiam rasizmu“.

V rámci kampane tiež viacero umelcov, okrem iných MGK, 6lack, Jessie Ware, Glass Animals či Smokepurp, odložilo vydanie svojej hudby. Na neskôr tiež odložili aj niektoré podujatia.