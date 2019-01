„Kamzíci“ sa trápili s Budapešťou, Detva zdolala Košice a v Tipsport lige aj triumf Nových Zámkov

POPRAD 25. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom zápase 46. kola najvyššej slovenskej súťaže nad MAC Budapešť 3:2 po predĺžení. V 11. min sa dostali do vedenia domáci hokejisti, keď sa strelecky presadil Dávid Bondra. Hosťom sa následne vďaka druhej útočnej formácii podarilo otočiť vývoj stretnutia.

V 16. min vyrovnal Keegan Dansereau a na začiatku prostrednej časti strhol vedenie na stranu maďarského tímu Jared Brown. „Kamzíci“ mali jasnú územnú prevahu, ale dlho nevedeli nájsť recept na brankára Ádáma Vaya. Ten mal po druhej tretine na konte 29 úspešných zákrokov, ale v 47. min. druhýkrát inkasoval z hokejky Bondru.

Zápas napokon dospel až do predĺženia, ktoré trvalo len 97 sekúnd. Fínsky obranca Joona Erving dobre podporil útok Popradčanov a prečíslenie dvoch proti jednému zakončil presnou strelou z tesnej blízkosti. „Kamzíci“ tak ukončili sériu štyroch prehier na domácom ľade a svoje konto upravili na 89 bodov.

Triumf Banskej Bystrice až v predĺžení

Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad Duklou Trenčín 2:1 po predĺžení. V prvej tretine ako jediný skóroval Peter Ölvecký, pre ktorého to bol už šestnásty gól v aktuálnej sezóne. V prostrednej časti v krátkom slede zasadli na trestnú lavicu Juraj Cebák a Tibor Varga. Domáci využili ponúknutú presilovku o dvoch hráčovi, keď „kanadskú“ spoluprácu zakončil Brock Higgs.

Rovnako ako predchádzajúci domáci zápas Banskej Bystrice dospel do predĺženia, no tentoraz boli „barani“ úspešnejší. Individuálne sa presadil opäť Brock Higgs, ktorý s prispením hosťujúceho brankára Michala Valenta prepasíroval puk do siete. Zverenci Dana Cemana tak vyhrali devätnásty z 22 domácich duelov v tomto ročníku a udržali sa na druhom mieste tabuľky.

Dva góly Detvy v priebehu 22 sekúnd

Hokejisti Detvy zdolali Košice 4:2. Na úvodný gól čakali diváci až do začiatku druhej časti, keď sa strelecky presadil Maroš Surový. V tretej tretine sa hosťom podarilo vyrovnať zásluhou Petra Galamboša, ale onedlho sa zverenci Josefa Tureka dostali opäť do vedenia. V priebehu 22 sekúnd skórovali Jakub Žilka a Zdeněk Král.

Tabuľka Tipsport ligy 2018/2019 po piatkových zápasoch 46. kola: 1. Zvolen 48 26 6 0 3 3 10 162:106 96

2. Banská Bystrica 48 26 3 3 3 2 11 162:116 95

3. Košice 48 27 2 1 2 3 13 159:114 92

4. Poprad 48 24 5 2 3 0 14 140:121 89

5. Nitra 48 24 3 2 4 0 15 175:120 86

6. Nové Zámky 48 23 3 1 2 2 17 126:112 81

7. Trenčín 48 21 3 2 1 3 18 120:112 77

8. Miškovec 48 19 3 3 4 1 18 130:131 74

9. Detva 48 15 2 1 4 2 24 129:158 57

10. MAC Budapešť 48 14 2 1 4 3 24 136:166 55

11. Liptovský Mikuláš 48 15 0 2 2 1 28 117:148 52

12. Žilina 48 9 3 4 1 2 29 129:183 44

HK Orange „20“ 24 0 0 0 0 2 22 30:128 2 Pozn.: Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body Poznámka: počet zápasov, víťazstvá – 3 body, víťazstvá po predĺžení – 2 body, víťazstvá po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.

V 53. min ešte vykresala iskričku nádeje čerstvá posila z Banskej Bystrice Ján Sýkora, ale „oceliarom“ sa už vyrovnať nepodarilo. Naopak, pri záverečnej hre bez brankára spečatil domáci triumf svojim druhým gólom v zápase Jakub Žilka. Detva tak prerušila sériu piatich prehier a prvýkrát v sezóne zdolala Košice.

Harrison pečatil víťazstvo Miškovca

Hokejisti Miškovca zdolali Žilinu 6:4. Do zápasu vynikajúco vstúpili hostia, keď sa v úvodnej desaťminútovke gólovo presadili Juraj Milý a Lukáš Hvila. Zverenci Glena Hanlona sa však nevzdali. Ešte v prvej tretine skorigovali skóre zásluhou Žigu Panceho a následne v prostrednej časti tromi gólmi otočili vývoj duelu na svoju stranu.

Žilinčanom sa ešte dvakrát podarilo streliť kontaktný gól, ale domáci triumf desať sekúnd pred koncom spečatil Ryan Harrison. „Vlci“ tak po troch výhrach v sérii nebodovali a na predposledný Liptovský Mikuláš naďalej strácajú osem bodov.

Pokračovanie nitrianskej krízy

Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili nad Nitrou tesne 2:1. V regionálnom derby sa na úvodný gól stretnutia čakalo až do poslednej tretiny. V 51. min využil presilovku Adam Zbořil, pre ktorého to bol už osemnásty presný zásah v sezóne. Druhý gól na seba nenechal dlho čakať a opäť sa na ňom podieľal spomenutý český útočník. Tentoraz si pripísal asistenciu pri góle Henricha Ručkaya, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný.

Samuel Buček totiž 85 sekúnd pred koncom tretej tretiny už len upravil skóre na konečných 1:2 z pohľadu „corgoňov“. Nitrianska kríza tak pokračuje ďalej. Zverenci Antonína Stavjaňu prehrali piatykrát v sérii a v tabuľke sa prepadli na piatu priečku. Nové Zámky zostávajú šieste so ziskom 81 bodov.