Kanaďan Doug Shedden nezažil víťaznú premiéru na lavičke „baranov“, Zvolen si upevnil tretiu priečku v Tipos extralige

Kanadský tréner Doug Shedden nezažil víťaznú premiéru na lavičke slovenského hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica, „barani“ v piatkovom zápase 20. kola extraligovej sezóny 2022/2023 podľahli doma lídrovi súťaže HC Mikron Nové Zámky 2:3 po samostatných nájazdoch.

„Býci“ opäť odskočili druhému HC Slovan Bratislava na rozdiel dvoch bodov, keďže „belasí“ v piatok prehrali s HK Dukla Trenčín 1:2 po samostatných nájazdoch.

„Barani“ viedli o dva góly

Banskobystričania viedli už v 7. min 2:0, ale o náskok prišli a museli sa uspokojiť so ziskom bodu. Prehrali tretí duel z ostatných štyroch a zostali na 9. mieste v tabuľke s 23 bodmi.

„Myslím, že chlapci tvrdo pracovali. Zároveň si myslím, že nemôžeme od nášho brankára žiadať viac, dnes bol excelentný. Mali sme sedem pokusov v nájazdoch a nedali sme gól. Musíme strieľať, pokiaľ ľad nie je v dobrom stave. Prípadný tretí gól mohol byť veľmi dôležitý. Vravel som svojim asistentom, že ak sa nám ho podarí dať, budeme blízko k dobrému výsledku, ale ak nie, budeme sa báť o výsledok,“ zhodnotil Shedden svoju premiéru pre oficiálny klubový web.

Kanadský kouč videl v zápase aj pozitíva: „Oslabovkové formácie odviedli dobrú prácu, ubránili sme tri početné nevýhody, čo je pozitívum. Bolo tam veľa dobrého, dokonca viac než toho zlého. Momentálne sme tím, ktorý nachádza cestu k prehrám namiesto toho, aby sme nachádzali cestu k víťazstvám. Určite sa však cez to dostaneme. Hráči museli vstrebať za posledné dva dni veľa informácií, je to pre nich náročné. Možno sa im stalo, že miestami viac premýšľali ako hrali, no pokiaľ sa to otočí, budú to mať jednoduchšie. Jedno sa im však musí nechať, vzali si lekciu a odviedli dobrú prácu.“

Nitra je predposledná

HKM Zvolen si v piatok upevnil 3. pozíciu v tabuľke triumfom 3:0 nad HK Nitra, „corgoni“ prehrali štvrtý zápas za sebou a klesli na 11. priečku o bod pred posledný HC MV Transport Prešov.

Šarišania nenadviazali na predošlé víťazstvo a podľahli HK Grotto Spišská Nová Ves 2:5. Spišiaci sa udržali na 4. mieste o bod pred HK Košice, ktorý zdolal siedmy HK Poprad 2:0.

Vo zvyšnom stretnutí 20. kola šiesty HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazil nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 po samostatných nájazdoch, Liptáci prehrali tretíkrát v sérii a na 10. pozícii majú rovnako 21 bodov ako Nitrania.