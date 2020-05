Zoo vracia pandy späť do Číny, v dôsledku pandémie nemá pre ne dostatok bambusu

Zoologická záhrada v kanadskom Calgary sa rozhodla vrátiť do Číny dve pandy veľké (Ailuropoda melanoleuca). Dôvodom je nedostatok bambusu, informuje spravodajský portál CNN. Er Šun a Ta Mao mali na základe dohody s Čínou zostať v Kanade do roku 2023, no zoo sa ich rozhodla vrátiť skôr pre obavy, že by im nedokázali zabezpečiť dostatok potravy.

Zástupcovia zoo vysvetlili, že bambus pre pandy im zvyčajne vozili letecky priamo z Číny, no pandémia koronavírusu narušila leteckú dopravu a spôsobila meškanie v dodávkach, ktoré by sa mohlo ešte zhoršiť v prípade druhej vlny ochorení.

„Sme presvedčení, že najlepšie a najbezpečnejšie miesto pre Er Šun a Ta Mao počas týchto náročných čias, je tam, kde hojnosť ľahko dostupného bambusu,“ vyjadril sa prezident a výkonný riaditeľ zoo Clément Lanthier s tým, že to bolo nesmierne náročné rozhodnutie, no „zdravie a blaho zvierat“ je na prvom mieste.