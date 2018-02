Kanadský premiér sa sám označuje za feministu, s feminizmom to preháňa

OTTAWA 7. februára (WebNoviny.sk) – Kanadský premiér Justin Trudeau sa dostal do menšieho sporu s viacerými zahraničnými médiami predovšetkým konzervatívneho razenia vrátane americkej televízie Fox News, ktoré ho kritizovali a zosmiešňovali za jeho údajnú prílišnú snahu bojovať za ženské práva. Jadrom sporu sa stalo jeho minulotýždňové vyjadrenie na charitatívnej akcii v Alberte, kde žene, ktorá použila slovo „mankind“ (ľudstvo) povedal, že možno by sa malo radšej hovoriť „peoplekind“.

Bol to nevydarený vtip

Na americkej Fox News, ale tiež v britskej ITV či austrálskom denníku Herald Sun za to Trudeau utŕžil kritiku a posmešky a viacero komentátorov mu odkázalo, že to s politickou korektnosťou už preháňa. Kanadský premiér však tvrdí, že jeho vyjadrenie bolo len pokusom o žart. „Bol to nevydarený vtip, a vyzerá to, že sa stal virálnym. Je to pre mňa také malé upozornenie, že by som nemal hovoriť vtipy vždy, keď sa mne samému zdajú smiešne,“ komentoval situáciu Trudeu.

Kanadský premiér sa sám označuje za feministu a medzinárodnú pozornosť vzbudil napríklad tým, keď v roku 2015 predstavil vládu, v ktorej na polovicu ministerských postov nominoval ženy. Na otázku, prečo sa tak rozhodol, odvetil: „Pretože je rok 2015.“