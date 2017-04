Súboj proti Slovákom? Bude to ako futbal v menšom pod strechou, vraví kanadský tréner

POPRAD 14. apríla (WebNoviny.sk) – Kanada si v úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov v Poprade poradila s Lotyšskom 4:1, čo tréner “javorových listov” Darren Rumble považuje za dobrý rozbeh pred sobotňajším meraním síl s domácim Slovenskom.

Ešte po prvej tretine to z pohľadu Kanaďanov bolo 1:1 na góly a 13:10 na strely na bránku, potom zámorskí hokejisti zaradili vyšší rýchlostný stupeň a v zostávajúcich dvoch tretinách súperov prestrieľali 25:6 a 16:3.

“Najprv sme si otestovali vodu, kým sme sa na ňu poriadne spustili v druhej tretine. Zvíťazili sme, ale bolo by omylom domnievať sa, že sme na tom dobre. K správnej chémii v tíme máme ešte na míle ďaleko,” skonštatoval kanadský tréner Darren Rumble na webe TSN.

V súvislosti so súbojom so Slovenskom kanadský kouč upozornil na to, že sa jeho zverenci môžu tešiť na atmosféru maximálneho hluku. Sobotňajší duel je už dlhší čas vypredaný a ak budú diváci pokračovať v trende z úvodného súboja proti Fínom, komorná atmosféra nehrozí.

“Neviem, či poznáte, čo predvádzajú diváci na hokeji v Európe. Poviem vám – spievajú, skandujú a hrajú na bubny, a to počas celého zápasu,” podotkol Rumble pre zámorské médiá. “Bude to ako na futbalovom zápase na menšom ihrisku pod strechou. Rozmýšľam o tréningu v sprievode silných hudobných decibelov,” dodal mierne ironicky kanadský tréner.

Slováci v úvodnom vystúpení tesne podľahli Fínom 4:5 a štvrtkový súboj na popradskom zimáku sprevádzala skvelá divácka kulisa. Viacerí slovenskí hráči po stretnutí označili divákov za svojho siedmeho hráča.