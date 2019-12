Kancelária Európskeho parlamentu sa sústredí na prvovoličov, chce vyššiu účasť v eurovoľbách

Kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa bude sústreďovať na prácu s mládežou a prvovoličmi. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal Dionýz Hochel poverený riadením kancelárie. Na mladých ľudí sa v kancelárii EP zamerali v informačnej kampani pred eurovoľbami v roku 2019 a chcú v tom pokračovať. Podľa Hochela ukázali tohtoročné eurovoľby nárast záujmu mladých ľudí o Európsku úniu (EÚ).

Účasť mladých sa zvýšila dvojnásobne

Práca s mladými ľuďmi a prvovoličmi v kategórii 18-24 rokov predstavuje podľa Hochela pre kanceláriu jednu z priorít. „Tohtoročné voľby do EP ukázali jednu veľmi pozitívnu zmenu a tou bol nárast mladých ľudí, ktorí išli k voľbám. Účasť mladých ľudí na Slovensku sa zvýšila takmer dvojnásobne oproti voľbám v roku 2014, zo šiestich na jedenásť percent, čo je ale stále veľmi málo oproti iným krajinám EÚ,“ uviedol Hochel. Podľa neho je úlohou kancelárie EP, ale aj iných európskych inštitúcií pracovať na informovanosti mladých ľudí o európskych témach.

Skupinu mladých si vybrali na základe dát Eurobarometra. „EP po prvýkrát pristupoval ku kampani tak, že si vytvoril vlastnú komunikačnú kampaň a vychádzal striktne z údajov. Identifikoval potencionálne skupiny voličov, ktorí benefitujú z EÚ, ale nechodia vo veľkom počte voliť. Na Slovensku sú to mladí ľudia, prvovoliči, ktorí získavajú výhody z toho, že sme súčasťou EÚ, ale nechodia vo veľkom počte voliť, pretože považujú členstvo Slovenska v EÚ za samozrejmé. Ako keby to bol technický projekt, raz a navždy daný. Aj práve preto sme zvolili túto vekovú skupinu,“ zdôraznil Hochel.

Chcú sa priblížiť priemeru

Podľa šéfa kancelárie je potrebné nadviazať na kampaň z eurovolieb, do ktorej sa podarilo zapojiť influencerov, ako je Sajfa alebo Selassie. Kampaň sa podľa Hochela začína deň po voľbách a preto si vytýčili ciele do ďalších eurovolieb. „Ideme s našimi partnermi do toho naplno, aby sme navýšili účasť mladých ľudí a navýšili účasť obyvateľstva nad 30 percent, čo je priemer účasti v strednej Európe. Hovoríme o účasti, ktorá by predstavovala nad 30 percent. Pri mladých ľuďoch bola účasť 11 percent a myslíme si, že akákoľvek účasť pod 20 percent je neprijateľná,“ opísal ciele Hochel.

Kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku vznikla v roku 2002. EP má svoje kancelárie v každom z 28 členských štátov EÚ. Úlohou kancelárie na Slovensku je prostredníctvom informovania médií a organizovania podujatí približovať EP a jeho činnosť širokej verejnosti, uľahčovať jeho spoluprácu so slovenskými štátnymi orgánmi a informovať vedenie EP o dianí na Slovensku.