Kancelária parlamentu odmieta klamlivé tvrdenia o porušovaní listového tajomstva

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Kancelária Národnej rady SR bude aj naďalej kontrolovať zásielky z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a života všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú na pôde parlamentu. Uvádza to Kancelária NR SR vo svojom stanovisku, ktoré poskytli médiám.

“Od 7. 4. 2017 platia na pôde Národnej rady SR prísnejšie bezpečnostné opatrenia na spracovanie došlej pošty. Tieto opatrenia vychádzajú z metodického usmernenia Ministerstva vnútra SR na manipuláciu so zásielkami s nebezpečným materiálom a Pokynu Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktoré sa týka postupu pri manipulácii s podozrivou zásielkou. Prísnejšie pravidlá začala Slovenská republika uplatňovať vo všetkých štátnych inštitúciách po nedávnom bezpečnostnom incidente doručenia kontaminovaných listov. Aj vďaka uvedeným kontrolám sa doteraz nestalo, že by bola ohrozená činnosť Národnej rady SR, a to aj napriek výskytu kontaminovaných zásielok,” uvádza Kancelária NR SR.

Štandardný režim preverovania zásielok

Výsledkom dnešného poslaneckého grémia je preto rozhodnutie, v ktorom bezpečnostné preverovanie listových zásielok zostáva v štandardnom režime, teda robia ho naďalej zamestnanci podateľne Kancelárie NR SR.

“Úprava nastane iba v prípade, ak si poslanec NR SR želá byť prítomný pri realizácii bezpečnostnej previerky podozrivej zásielky. V tomto prípade musí zabezpečiť svoju prítomnosť, alebo prítomnosť osoby ním splnomocnenej, pri otváraní listovej zásielky. O tom, že poslancovi NR SR bola doručená listová zásielka vykazujúca bezpečnostné riziko, bude poslanec NR SR písomne upovedomený podateľňou Kancelárie NR SR. V prípade, ak sa poslanec alebo ním splnomocnená osoba nedostaví na prevzatie predmetnej poštovej zásielky, zásielka bude uložená na určenom bezpečnostnom pracovisku Kancelárie NR SR do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po neprevzatí predmetnej zásielky ani v tejto lehote, bude zásielka skartovaná,” vysvetľuje kancelária znenie nového rozhodnutia s tým, že zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé, budú naďalej doručované adresátom do poštových priečinkov.

Listové tajomstvo nebolo porušené

“V prípade nesúhlasu s navrhovaným riešením bude Kanceláriou NR SR poslancovi NR SR zriadená na pošte schránka P. O. BOX. Kancelária Národnej rady SR nebude v tomto prípade poslancovi NR SR doručenú poštu preberať ani zodpovedať za jej bezpečnostnú kontrolu,” uzatvára kancelária.

Odmieta všetky tvrdenia o tom, že predseda parlamentu Andrej Danko či administratívny aparát Kancelárie NR SR čítal alebo číta obsah listových zásielok alebo v ich obsahu hľadal akékoľvek vulgarizmy. “Dôrazne prehlasujeme a ubezpečujeme občanov, že v Kancelárií NR SR nikdy nebolo porušené listové tajomstvo,” dodala Kancelária NR SR.