Kancelárka Merkelová sa stala terčom hackerského útoku, zrejme to má na svedomí ruská vojenská rozviedka

Nemecká kancelárka Angela Merkelová potvrdila, že sa stala terčom hackerského útoku pripisovaného ruskej vojenskej tajnej službe GRU.

V parlamente sa jej pýtali na správu nemeckého magazínu, podľa ktorej GRU pri hackerskom útoku v roku 2015 získala e-maily z jej volebnej kancelárie.

„Bolí ma to“, povedala a označila útok za „poburujúci“. Napriek tomu dodala, že sa chce aj naďalej „snažiť o dobré vzťahy s Ruskom“.

Hackerský útok z roku 2015, o ktorom informoval magazín Spiegel, sa týkal krádeže počítačových dát z nemeckého Bundestagu. V roku 2018 sa terčom útoku stala aj vládna IT sieť, pričom vinu opäť pripísali ruským hackerom. Ruská vláda odmietla, že by sa nabúrala do dát nemeckého parlamentu.