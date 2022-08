Kandidačné listiny pre nadchádzajúce voľby je možné podať do konca augusta, súčasťou musia byť podpisy voličov kraja

Kandidačné listiny do nadchádzajúcich spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov je možné podať do 30. augusta. Pripomína to Ministerstvo vnútra SR s tým, že pre komunálne voľby sa kandidačné listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v listinnej podobe a pre župné voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe.

Lehota na delegovanie členov

„Upozorňujeme tiež politické strany a koalície politických strán, že dňom 30. augusta uplynie lehota na delegovanie členov miestnej volebnej komisie a komisie samosprávneho kraja,“ uviedla hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

Ako ďalej povedala, politické strany a koalície, ktoré predložili kandidačnú listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, a tie, ktoré predložili kandidačnú listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, môžu delegovať člena do miestnej volebnej komisie v obci, v ktorej sa utvára iba jeden volebný okrsok. „Miestna volebná komisia v tomto prípade totiž plní v deň volieb aj úlohu okrskovej volebnej komisie a lehota na delegovanie uplynie tiež 30. augusta,“ informovala Eliášová.

Osobitná listina podpísaná voličmi

Rezort vnútra takisto pripomína, že súčasťou kandidačnej listiny každého nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru v počte 400 podpisov a pre voľby predsedu samosprávneho kraja v počte 1 000 podpisov.

„Súčasťou kandidačnej listiny každého nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje,“ povedala Eliášová. Doplnila, že minimálny počet podpisov voličov na podpisovej listine závisí od počtu obyvateľov obce.

Biela obálka na hlasovanie

Ak má obec do 50 obyvateľov, potrebných je 10 podpisov, ak 51 až 100, potrebných je 20 podpisov, ak 101 až 500 obyvateľov, potrebných je 40 podpisov, ak 501 až 2 000 obyvateľov, potrebných je 100 podpisov. Pokiaľ má obec alebo mesto 2001 až 20 000 obyvateľov, potrebných je 200 podpisov, pokiaľ má 20 001 až 100 000 obyvateľov, potrebných je 500 podpisov a pri počte obyvateľov nad 100 000 je potrebných 1 000 podpisov.

Na hlasovanie za kandidátov na obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude podľa ministerstva vnútra slúžiť biela obálka. „Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej alebo modrej,“ uviedla Eliášová. Dodala, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Spojené voľby do orgánov miest a obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.