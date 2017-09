Kandidát na banskobystrického župana Lunter nerozumie konaniu protikandidátov, on svoje slovo dodrží

BANSKÁ BYSTRICA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter oznámil, že prieskum voličských preferencií si zadal sám.

Rozhodol sa tak po nezhodách v komunikácii medzi ním a piatimi protikandidátmi, ktorí sa jeho výzvou zo 6. septembra o spoločnom prieskume v agentúre Focus zaoberali na stretnutí 9. septembra. O stanovisku Jána Luntera informoval agentúru SITA PR manažér jeho kampane Roman Grešo.

Lunter hovorí, že svoje slovo dodrží. „Svoj záväzok som jasne a verejne deklaroval už v lete a nemienim ho porušiť. Preto som v stredu 13. septembra zadal prieskum u agentúry Focus. Prieskum bude otvorený kontrole novinárov a jeho výsledky budú známe pred koncom septembra. Ak nebudem preferenčne najsilnejší demokratický kandidát, ak tu bude niekto očividne silnejší, odstúpim a podporím ho. Pretože ja svoje slovo dodržím vždy a bez úskokov,“ uviedol Lunter.

Prieskum viacerých agentúr

Piati kandidáti na predsedu BBSK Stanislav Mičev, Martin Klus, Igor Kašper, Pavel Greksa a Viliam Baňák sa stretli v sobotu 9. septembra a zhodli sa na tom, že prieskum a proces vzdávania sa nie je potrebné zásadne urýchľovať. Zároveň sa zhodli na tom, že ideálnou verziou by bol prieskum viacerých agentúr, prípadne zahraničnej agentúry.

Otázky podľa nich musia zahŕňať okrem prvej voľby aj voľbu sekundárnu, ktorá vernejšie odhalí zmysluplnosť vzájomného vzdávania sa v prospech iných kandidátov.

Nakoniec vo svojej výzve, ktorú poslali v stredu 13. septembra Lunterovi uviedli, že by ocenili, keby prijal pozvanie na ďalší z plánovaných okrúhlych stolov, kde majú záujem osobne prediskutovať okrem iného aj jeho zámery v oblasti prieskumov.

Nerozumie konaniu protikandidátov

„Odpoveď so svojimi požiadavkami mi páni napokon zaslali včera 20 minút pred posledným termínom, keď bolo ešte možné zadať prieskumy tak, aby ich agentúry do konca septembra aj stihli vykonať. Napriek tomu som im vyšiel v ústrety a odpovedal, že všetky ich požiadavky akceptujem a že ich môžeme ešte v ten deň do zadania spoločných prieskumov zapracovať, ak mi svoj záujem potvrdia do 16:00. Na to sa odmlčali,“ ozrejmil Lunter.

Lunter konaniu svojich protikandidátov nerozumie, keďže pôvodne všetci deklarovali vôľu vzdať sa do konca septembra. „Potom som v prieskumoch začal viesť ja a zrazu nič neplatí: koniec septembra je pre nich predčasný, zdráhajú sa verejne deklarovať akýkoľvek presný termín. Namiesto jasného slova a priameho konania počúvame čoraz krkolomnejšie požiadavky a výhovorky,“ dodal Lunter s tým, že vzniknutú situáciu považuje za absurdnú.

Kandidáti na predsedu BBSK

O post predsedu sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sedemnásť kandidátov, z toho jedna žena.

Kandidačné listiny odovzdali okrem súčasného predsedu Mariana Kotlebu (Kotleba – ĽSNS) aj nezávislí kandidáti generálny riaditeľ Múzea SNP a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Stanislav Mičev, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, podnikateľ Ján Lunter, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, starosta obce Mýtna Pavel Greksa a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Igor Kašper.

Koalíciu strán SaS, OĽANO, NOVA, KDH a OKS zastupuje poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec MsZ v Banskej Bystrici Martin Klus. Jednotlivé strany zastupujú kandidáti Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), poslanec MsZ vo Zvolene Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), podpredseda Strany rómskej koalície Vojtech Kökény, Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ) a predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni.

Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 4. novembra. Poslanci Národnej rady SR schválili na jar tohto roku novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov a päťročný výkon ich funkcie.