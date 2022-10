Kandidát na predsedu BSK Ján Mažgút vytkol Jurajovi Drobovi nedostatky vo verejnej doprave

Za najväčší nedostatok súčasného vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) považuje kandidát na predsedu BSK Ján Mažgút (Smer-SD, SNS) verejnú dopravu. V dnešnej predvolebnej diskusii Plus 7 dní Karty na stôl to uviedol na margo svojho protikandidáta, súčasného predsedu BSK Juraja Drobu (SaS, PS, Team Bratislava). „Najväčším zlyhaním je prímestská autobusová doprava, resp. verejná doprava ako taká,“ uviedol Mažgút. Podľa neho sú obyvatelia kraja chlácholení tým, že prímestská doprava je komfortná, čo však podľa neho nie je pravda.

Preblematický spoj do Rajky

Droba si stojí za tým, že v prípade obstarávania dopravcu prímestskej autobusovej dopravy v BSK prebehlo všetko podľa pravidiel a problémy, ktoré spočiatku nastali, kraj nemohol ovplyvniť a snažil sa ich zmierniť a komunikovať. Novým dopravcom sa stala v novembri minulého roka spoločnosť Arriva Mobility Solutions, ktorá mala v prvých mesiacoch problémy s nedostatkom vodičov. Dnešná situácia s prímestskou dopravou v kraji je podľa Drobu stabilizovaná a výpadky spojov predstavujú menej ako jedno percento, pričom pri predošlom dopravcovi to bolo približne 1,5 percenta.

Obaja kandidáti sa zhodli na tom, že hlavným problémom dopravy v kraji je železničná doprava, ktorá je však v rukách štátu. Mažgút ďalej skritizoval, že nový dopravca prevádzkuje cezhraničnú autobusovú linku len do rakúskeho Hainburgu, nie však do maďarskej Rajky. „Vyzerá to, ako keby obyvatelia BSK žili len v Hainburgu. Nemyslím si, že sú viac cenní, ako obyvatelia, ktorí žijú v Rajke,“ poznamenal Mažgút s tým, že linku do Hainburgu tvorí 17 párov spojov denne, v Bratislave stojí tento spoj na troch zastávkach a v Hainburgu na šiestich. Naopak do Rajky premáva spoj iba z bratislavskej Petržalky. „Ľudia sú pri cestovaní do Rajky odkázaní maximálne na vlakovú dopravu, pričom posledný spoji ide o 18:49,“ zdôraznil Mažgút.

Čakanie na maďarskú stranu

Droba uviedol, že tento problém nepovažuje za kľúčový problém BSK, napriek tomu sa k nemu vyjadrí. „Na rozdiel od Rajky sme v rakúsku okamžite našli partnera na úrovni regiónu Dolné rakúsko a tiež na úrovni mesta Hainburg,“ vysvetlil Droba s tým, že spolu s hlavným mestom sa BSK dohodol na delení nákladov.

„Bohužiaľ na maďarskej strane zatiaľ partnera nemáme,“ poznamenal Droba s tým, že zatiaľ sa nedopracovali k tomu, že by bola maďarská strana ochotná na takúto dopravu prispieť. „Komunikujeme s maďarskou stranou a akonáhle maďarská strana prikývne na akýkoľvek typ partnerstva, ideme do toho,“ uzavrel Droba.