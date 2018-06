Kandidát na prezidenta Mistrík získal podporu strany Spolu, SaS avizovala aj financie na kampaň

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Spolu – občianska demokracia v utorok oficiálne vyjadrili podporu kandidátovi na prezidenta Robertovi Mistríkovi. Mistrík oficiálne oznámil záujem kandidovať v pondelok v Banskej Bystrici.

Podľa lídrov týchto strán Richarda Sulíka a Miroslava Beblavého bude Mistrík čestný, zásadový, nezávislý a nebude sa báť povedať nie nielen svojim oponentom, ale ani svojim priateľom.

„Bol svedomím našej strany. V roku 2013 ju opustil, aby sa išiel venovať vede, v ktorej dosiahol úspech. Ak by som ho mal charakterizovať tromi vlastnosťami, tak hovorím, že je to čestný, zásadový a rodinne založený človek. Je to človek, ktorý neobracia kabát. Nehovorím to, lebo to dobre znie, ale preto, lebo ho poznám a mal som možnosť sa o tom presvedčiť,“ povedal na úvod Sulík s tým, že o podpore Mistríkovi rozhodla v pondelok republiková rada strany.

Avizoval, že Mistríka podporia aj finančne, v súlade s platnými zákonmi. Nepošlú mu však peniaze na účet, SaS bude postupovať v rámci zákona a bude podporovať stranícke aktivity po dohode s Mistríkom. Zákon dovoľuje maximálne stotisíc eur, teda táto čiastka je na stole, vysvetlil Sulík.

Obnova dôvery ľudí v štát

Podľa Beblavého nebude Mistrík len dobrým prezidentom, ale aj začiatkom obnovy dôvery ľudí v tento štát. „Verím, že ak vyhrá tento súboj, bude nezávislý kandidát. Povedať nie politickým oponentnom nie je až také ťažké, najťažšie je povedať nie svojim priateľom. Viem, že Robert Mistrík má túto silu a bude konať tak, ako to považuje za správne,“ povedal Beblavý.

Jozef Mihál (Spolu) zase pripomenul, že o Mistríkovom charaktere hovorí aj jeho postoj k škandálom vo vede a to, ako pomáhal očistiť meno olympionika Mateja Tótha.

„Dnešným dňom vysielame veľmi silný signál, a to ten, že zmena je reálna,“ povedal Mistrík. Chce byť prezidentom, ktorý bude spájať, chce pomôcť k vyššej životnej úrovni, chce bojovať za slušné a spravodlivé Slovensko. Podľa svojich slov je presvedčený o tom, že sa dostane do druhého kola. Ak by však neuspel, nemieni sa zapojiť do politického boja a už vôbec nie zakladať politické strany.

Po februárových a marcových udalostiach si myslí, že odkazom ľudí je, aby sa ľudia spájali a aby sa nehádali. Podpora politických strán je podľa neho takýto signál. Dodal, že sa rozprával aj s lídrom ďalšej opozičnej strany Igorom Matovičom, podľa neho je diskusia o podpore ešte otvorená.

Sulík dodal, že aj on rokuje s Matovičom a bol by rád, ak by sa aj OĽaNO pridalo k jeho podpore. Sulík ani Beblavý si nemyslia, že je správne, ak niektoré strany z toho robia „akúsi Superstar,“ teda predkolo parlamentných volieb.

Najdôležitejšie ciele volieb

Medzi najdôležitejšie ciele, s ktorými ide Mistrík do volieb, sú vyššia životná úroveň a vyššie platy, slušná a spravodlivá krajina a lepšia ochrana prírody. Kandidovať chce ako nezávislý nestranícky kandidát.

„Chcem byť prezidentom všetkých obyvateľov Slovenska, všetkých krajov,“ uviedol na tlačovej besede, kde zároveň predstavil aj šesť členov petičného výboru, medzi ktorými je aj jeho manželka Zuzana. Na podanie kandidatúry musí získať 15-tisíc podpisov.

„Do kampane investujem presne toľko, koľko dovoľuje zákon. Maximálna suma je 500-tisíc eur pre kandidáta. Začali sme s pomerne intenzívnou kampaňou, ktorú zúčtujeme na konci kampane presne tak, ako to vyžaduje zákon,“ uviedol Mistrík na otázku o financovaní kampane. Zo svojich súkromných financií chce použiť 450-tisíc a sumou 50-tisíc eur mu prispeje Richard Marko zo spoločnosti ESET.

Robert Mistrík

Robert Mistrík sa narodil 13. augusta 1966 v Banskej Bystrici. Je chemik, vedec a podnikateľ. V roku 2009 ako člen prípravného výboru spoluzakladal politickú stranu Sloboda a Solidarita, ktorej členom bol do roku 2012.

Minulý rok kriticky vystúpil proti praktikám pri prideľovaní eurofondov na vedu. Bol členom tímu, ktorý vyvrátil podozrenia z dopingu olympionika Mateja Tótha. V januári 2018 mu prezident SR Andrej Kiska udelil Pribinov kríž I. triedy za zásluhy o rozvoj slovenskej vedy.

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka, pravdepodobne v marci. Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Okrem kandidatúry Roberta Mistríka postaví do súboja o post prezidenta Most-Híd svojho predsedu Bélu Bugára a mimoparlamentné Progresívne Slovensko advokátku Zuzanu Čaputovú. Vládne strany Smer aj SNS avizovali, že budú mať svojho kandidáta, zatiaľ však nie je známe, kto ním bude. Spomedzi parlamentných strán budú mať svojho kandidáta aj Sme rodina, a to Milana Krajniaka a ĽSNS Mariana Kotlebu.

Záujem kandidovať na post prezidenta ohlásila Bohumila Tauchmannová Záborská, Radovan Znášik, Juraj Zábojník, Eduard Chmelár, predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec, Oskar Fegyveres a bývalý predseda NR SR František Mikloško. Záujemca musí získať 15 podpisov poslancov NR SR alebo 15-tisíc podpisov občanov.