Kandidát na primátora Nesrovnal odovzdal kandidačné listiny, Mika prezradil aj počet podpisov

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Súčasný primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal i kandidát na bratislavského primátora Václav Mika v pondelok odovzdali kandidačné listiny.

Pre novembrové voľby do orgánov samosprávy obcí ich musia záujemcovia o posty starostov a primátorov a obecných, mestských či miestnych poslancov podať do utorka 11. septembra do 24:00. V Bratislave odovzdávajú hárky mestskej volebnej komisii, ktorá je v Primaciálnom paláci.

Chce dokončiť, čo začal

Ivo Nesrovnal odovzdal podpisy komisii v pondelok predpoludním. Kandidovať bude ako nezávislý a novinárom povedal, že pri zbieraní podpisov mu Bratislavčania hovorili, ako sa mesto mení k lepšiemu. Dokončiť by chcel to, čo začal, patrí sem napríklad obnova Hlavnej stanice.

Za úspechy počas svojho pôsobenia považuje električku do Petržalky, opravenú cestu na Moste SNP, rekonštrukciu ciest i chodníkov v meste a kvalitnejšiu mestskú hromadnú dopravu.

V ďalších rokoch chce, aby jazdila električka aj do mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, do Devínskej Novej Vsi i na koniec Petržalky. Vybudovať by chcel záchytné parkoviská a docieliť zavedenie parkovacej politiky v meste.

Mika získal podpisy pri osobných stretnutiach

Bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika prišiel v pondelok po 13:00 odovzdať hárky so svojím mediálnym tímom. Hárky mal v škatuli a novinárom povedal, že od Bratislavčanov vyzbieral približne 3 200 podpisov.

Ako poznamenal, podpisy získaval väčšinou pri osobných stretnutiach doma u ľudí. „V Bratislave by som chcel v prvom rade riešiť dopravu a životné prostredie,“ spomenul.

„Budem nezávislý, neprijímam žiadnu politickú podporu,“ vyhlásil v júni pri ohlásení kandidatúry. Predvolebnú kampaň, ktorej financovanie podľa zákona nesmie presiahnuť 250-tisíc eur, financuje z vlastných zdrojov.

Na post primátora hlavného mesta sa chcú okrem Nesrovnala a Miku uchádzať aj politik Viktor Béreš, advokát Jaroslav Brada, manažérka Caroline Líšková, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, architekt Matúš Vallo či organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík.

Ivo Nesrovnal je primátorom Bratislavy od novembra 2014. V komunálnych voľbách získal 50 630 voličských hlasov. Za ním skončil bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik so ziskom 40 481 hlasov. Milan Kňažko získal 35 562 hlasov. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.