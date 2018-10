Kandidát Smeru-SD na prezidenta nebude potrebovať dlhú predvolebnú kampaň, tvrdí Žiga

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Smer-SD by mohol meno prezidentského kandidáta oznámiť po novembrových komunálnych voľbách. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva a podpredseda strany Smer-SD Peter Žiga.

Ako dodal, myslí si, že bola trochu chyba, že už oznámili nejaký termín. Reagoval tak na to, že predseda Robert Fico v minulosti povedal, že meno oznámia do konca septembra, čo sa im nepodarilo.

Strana tlačí na ministra Lajčáka

„Ja si myslím, že po komunálnych voľbách oznámime meno kandidáta, ktorý bude kandidovať za Smer alebo s podporou Smeru,“ povedal v stredu Žiga s tým, že ešte nie je ani termín prezidentských volieb, ale v príslušnom čase oznámia také meno, ktoré nebude potrebovať dlhú predvolebnú kampaň.

Spomedzi strán vládnej koalície svojho kandidáta predstavil iba Most-Híd – svojho predsedu Bélu Bugára. Pri SNS sa špekulovalo, že by mohol kandidovať jej predseda Andrej Danko, ten to však v utorok vylúčil, hoci v nedávnom prieskume sa umiestnil po Miroslavovi Lajčákovi na druhom mieste so zhruba 12 percentami.

Na ministra zahraničných vecí Lajčáka tlačí Smer, ten dlhodobo kandidovať na prezidenta odmieta, hoci podľa prieskumov má najväčšie šance na víťazstvo. Premiér Peter Pellegrini svoju kandidatúru takisto odmieta, hovorí aj o podpredsedovi pre investície Richardovi Rašim.

O post prezidenta má záujem aj Kotleba

Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Medzi záujemcov o najvyššiu ústavnú funkciu patrí advokátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), podporu strán SaS a Spolu má vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Kandidovať sa chystajú aj František Mikloško, sudca Štefan Harabin, Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody, svedok únosu Michala Kováča ml. Oskar Fegyveres aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Naposledy kandidatúru ohlásila riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.