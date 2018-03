Kandidátka na ministerku Laššáková prehovorila o svojich prioritách, slová o Sorosovi ju mrzia

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Prioritami Ľubice Laššákovej, kandidátky na poste ministerky kultúry, bude dokončenie veľkých rekonštrukcií hradu Krásna Hôrka a Slovenskej národnej galérie.

Ako uviedla v stredu po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom, nevidí dôvod byť iná ako minister kultúry Marek Maďarič. „On veľmi dobre nastavil tento rezort a zanechal ho konsolidovaný,“ uviedla.

„Rada by som sa vybrala aj do regiónov, pretože v nich máme stovky kultúrnych inštitúcii, ktoré potrebujú peniaze na rekonštrukciu ako soľ,“ povedala. Podľa jej slov prezidenta zaujímalo aj to, ako ona vidí rozvoj kultúry na Slovensku.

Slová o Sorosovi

Laššáková v rozhovore pre Denník N uviedla, že George Soros má vo svete stále veľký vplyv. „Hry od spomínaného pána idú (pozn. red.: Georga Sorosa), aj keď sa často hovorí, že čo už môže taký osemdesiatpäťročný pán niekde za oceánom riadiť veci na Slovensku. Nielen na Slovensku,“ povedala Laššáková v rozhovore.

Zároveň spochybnila aj pôsobenie mimovládok, ktoré sú podľa nej príliš bohaté. „Tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich niekto financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze,“ povedala Laššáková.

V stredu vyhlásila, že jej slová ju veľmi mrzia. „Aj pánovi prezidentovi som to vysvetlila, ospravedlňujem sa, bola by som nerada, ak by ma niekto spájal s osobou Mariana Kotlebu,“ uviedla s tým, že celé štyri roky sa voči nemu vyhraňovala. „Robila som všetko pre to, aby kultúra v Banskobystrickom kraji nezanikla, a o tom, že sa mi to možno čiastočne podarilo, svedčí fakt, že Divadlo Štúdio tanca stále funguje,“ povedala.

Koncesionárske poplatky

Svoje nedávne vyhlásenia ospravedlnila aj tým, že to bola „nešťastná formulácia, možno pod tlakom udalostí“. Rovnako dala na pravú mieru aj tvrdenie o bohatstve mimovládnych organizácií.

Na margo koncesionárskych poplatkov uviedla, že „ako bývalá rozhlasáčka si myslí, že sú potrebné“. „Hovoriť o výške je zatiaľ predčasné,“ povedala. Podľa nej o RTVS bude uvažovať, či je lepší súčasný model fungovania verejnej rádiotelevízie, alebo zoštátnenie. Správne by podľa nej bolo „možno niečo medzitým“. „Je veľa ľudí, ktorí do toho vstúpia a ja si rada vypočujem ich názory,“ uviedla. Rovnako si dôkladne pozrie aj návrh na zmenu voľby riaditeľa RTVS.

Rozhodnutie prijať ponuku stať sa ministerkou kultúry urobila preto, že si myslí, že svoje skúsenosti z regionálnych kultúrnych organizácií môže preniesť do „väčšieho sveta“. Bližšie na otázky novinárov neodpovedala.