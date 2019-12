Kandidátky odovzdalo 25 strán a koalícií, štátny rozpočet bude vďaka tomu bohatší o štvrť milióna

Vo februárových parlamentných voľbách bude z čoho vyberať, kandidátky odovzdalo 25 politických strán, hnutí a koalícií. Nie je to rekordný počet, ešte o jeden subjekt viac sa zúčastnilo volieb v roku 2012. Najmenej účastníkov volieb v histórii samostatného Slovenska bolo v roku 1994 – iba 15.

Ľudia asi chcú darovať peniaze štátu

Jednou z podmienok účasti vo voľbách je aj zaplatenie volebnej kaucie vo výške 17-tisíc eur.

Kauciu vráti štát tým stranám, ktoré vo voľbách získajú viac ako dve percentá hlasov voličov, prípadne ak stranu volebná komisii nezaregistruje a tým pádom ju vôbec nepustí do volieb. Ostatné strany sa s peniazmi budú musieť rozlúčiť.

Zloženie kaucie má byť určitou poistkou, aby do volieb išli iba strany, ktoré to myslia naozaj vážne a nie iba z recesie. Aj keď na Slovensku je stále množstvo ľudí, ktorí sú ochotní za recesiu zaplatiť.

Rok volieb Počet kandidujúcich

strán a koalícií Počet zvolených

strán a koalícií 1994 15 7 1998 17 6 2002 25 7 2006 21 6 2010 18 6 2012 26 6 2016 23 8 2020 25 ?

V doterajších parlamentných voľbách sa do parlamentu v priemere dostalo sedem strán a ďalšie tri prekročili 2-percentný limit.

Ak tomu bude tak aj teraz, približne 15 subjektov sa so svojimi peniazmi rozlúči. Štátny rozpočet tak bude bohatší zhruba o 250-tisíc eur. Kto vie, či to minister financií zahrnul do plánovaných príjmov?

Podmienka je mať aj členov strany

Novela zákona o politických stranách, ktorá začala platiť od začiatku tohto roku, stanovila ako podmienku kandidatúry v parlamentných voľbách minimálne počty členov politickej strany alebo jej najvyššieho orgánu

Niektoré strany museli pred podaním kandidátok meniť aj svoj najvyšší orgán alebo zaregistrovať nových členov. Podľa zákona spolu s kandidátkou museli strany dodať aj zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany.

Najvyšší stranícky orgán musí byť najmenej 5-násobok výkonného orgánu. Ak strana nechcela meniť svoju štruktúru ku kandidátke musela priložiť overený podpis najmenej dvojnásobok členov strany v porovnaní s počtom kandidátov.

Konečný verdikt zrejme do 6. decembra

Konečný verdikt o splnení všetkých stanovených podmienok vynesie Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zrejme do konca tohto týždňa.