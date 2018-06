Kandidatúru Jaroslava Polačeka na primátora Košíc podporujú aj Sme rodina a Nova

KOŠICE 11. júna (WebNoviny.sk) – Kandidatúre Jaroslava Polačeka na post košického primátora vyjadrili podporu ďalšie dve politické hnutia, a to Sme rodina – Boris Kollár a NOVA. Informovali o tom v piatok na brífingu v Košiciach.

Pridali sa tak k strane Sloboda a Solidarita (SaS), hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) a košickým aktivistom, ktorí svoju podporu tomuto kandidátovi oznámili pred dvoma týždňami. Na dnešnom brífingu zverejnili aj spoločné vyhlásenie podporovateľov Jaroslava Polačeka.

Túžba po zmene

Na brífingu bol prítomný predseda hnutia NOVA a zároveň poslanec NR SR Gábor Grendel (poslanecký klub OĽaNO). „Už minuloročné voľby do orgánov samosprávnych krajov ukázali, že v našej krajine existuje obrovská túžba po zmene. Som presvedčený, že tento trend potvrdia aj voľby primátorov a starostov. Slovensko potrebuje novú generáciu politikov v samospráve, o ktorú sa budúca vláda bude môcť oprieť,“ povedal Grendel.

Hnutie Sme rodina – Boris Kollár zastupoval ich podpredseda pre regióny Jozef Vašuta. Ten vyzdvihol spoločný postup partnerov a uviedol, že ich hnutie do koalície vstupuje aj s niektorými témami, ktorými chcú prispieť k fungujúcim Košiciam. Povedal, že jeho program doplnia o program v duchu tézy vidiek živí mesto.

Nie je priestor na experimenty

Účastníci v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že v jednokolových komunálnych voľbách nie je priestor na experimenty. Ako príklad uviedli nedávne voľby do orgánov samosprávnych krajov, kde sa kandidátom zjednotenej opozície podarilo obsadiť väčšinu postov predsedov krajov a získať silné pozície v krajských zastupiteľstvách.

„Nechceme trieštiť svoje sily. Naprieč celým občianskym a politickým spektrom sme sa spojili do jednej širokej koalície. Naším spoločným cieľom je zastavenie rozkrádania a stagnácie mesta Košice pod jeho súčasným vedením. Zabojujme o fungujúce Košice, ale aj o spájanie sa programovo a hodnotovo blízkych zoskupení. Naša spoločná platforma chce priniesť do metropoly východu svieži politický vietor a najneskôr do konca mesiaca predstaviť aj spoločnú kandidátku na poslancov do mestského zastupiteľstva,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Signatári veria, že silné zoskupenie opozičných politikov a občianskych aktivistov na tejto kandidátke si nájde aj veľkú dôveru u Košičanov. Vyzývajú aj ďalšie strany, ktorým záleží na fungujúcich Košiciach, aby sa k nim pridali.

Jaroslav Polaček

Jaroslav Polaček vo verejnom živote začal pôsobiť v roku 2009, keď ako predseda Únie autodopravcov Slovenska bol jedným z hlavných organizátorov štrajku prevádzkovateľov kamiónovej dopravy v súvislosti so zavedením mýta. Od roku 2010 pôsobil ako prednosta úradu Mestskej časti Košice – Sever.

V roku 2014 bol zvolený ako nezávislý za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach. V novembri 2017 ako nezávislý uspel vo voľbách do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Počas uplynulých takmer štyroch rokov patril ku kritikom pomerov v Košiciach a štýlu vládnutia dnes už bývalého primátora Richarda Rašiho (Smer-SD). Patrí aj medzi najvýraznejších odporcov systému plateného parkovania v správe spoločnosti EEI.