Kanepiová sa na US Open postarala o senzáciu, vyradila svetovú jednotku Halepovú

NEW YORK 27. augusta (WebNoviny.sk) – Rumunská tenistka a nasadená jednotka Simona Halepová vypadla už v 1. kole na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku). V pondelňajšom stretnutí úvodného kola nestačila na Estónku Kaiu Kanepiovú, ktorej podľahla za 75 minút 2:6, 4:6.

Svetová jednotka Halepová ukončila vlani svoje pôsobenie v New Yorku rovnako v úvodnom kole, keď nestačila na Rusku Mariu Šarapovovú 4:6, 6:4, 3:6. Jej maximom vo Flushing Meadows tak zostáva semifinálová účasť z roku 2015. Napriek neúspechu ostane aj po US Open na čele rebríčka WTA.