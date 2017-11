Kanonier Zlatan Ibrahimovič sa po zranení vrátil do zostavy „červených diablov“

MANCHESTER 19. novembra (WebNoviny.sk) – Takmer sedem mesiacov chýbal pre zranenie kolena v súťažnom dianí švédsky futbalový útočník v službách Manchestru United Zlatan Ibrahimovič, návratu sa dočkal v sobotňajšom domácom ligovom zápase proti Newcastlu United (4:1).

Chýbal od 20. apríla

Tridsaťšesťročný bombardér prišiel na ihrisko v 77. minúte. Chýbal od 20. apríla, vtedy sa zranil v domácom odvetnom stretnutí štvrťfinále Európskej ligy proti belgickému Anderlechtu Brusel. Ibrahimovič mal podľa pôvodných prognóz absentovať minimálne do konca kalendárneho roka.

„Červení diabli“ s ním preto v lete nepredĺžili kontrakt a Ibrahimovič opustil káder. Vedenie ManUtd však neskôr prehodnotilo svoj názor a opäť ho angažovalo.

„Poviem vám, levy sa nezotavujú rovnako ako ľudia. To som teraz potvrdil,“ povedal „Ibra“ s úsmevom pre klubovú televíziu a pokračoval: „Ľudia si myslia, že som mal problém len s väzmi, no bolo toho viac. Ostatné si chcem nechať pre seba; nepotrebujem o tom dať vedieť celému svetu, je to citlivá záležitosť.“

Ocenil prístup fanúšikov a okolia

Dlhoročný švédsky reprezentant ocenil prístup priaznivcov a okolia. „Už počas rozcvičky som počul fanúšikov vyvolávať moje meno. To mi pridalo veľa energie a motivácie, chcel som im to vrátiť. Je skvelé byť späť. Som rád, že po tom, čo sa stalo, môžem opäť hrať futbal. Vážim si každý deň, keď si môžem obuť kopačky, tvrdo pracovať a venovať sa hre, ktorú milujem a ktorá znamená pre mňa všetko. Sám by som to nedokázal, takže ďakujem fanúšikom, spoluhráčom, rodine, trénerom a klubu, ktorý mi veril a vie, čo dokážem,“ uzavrel Zlatan Ibrahimovič.