Kapela Chinaski predstavila novú zostavu, odohrá turné v kluboch ako v časoch začiatkov

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) – Česká kapela Chinaski predstavila novú zostavu.

So spevákom Michalom Malátným a gitaristom Františkom Táborským budú od tohto roka vystupovať aj bubeník Lukáš Pavlík, slovenský basgitarista Tomi Okres a na klávesoch s nimi bude hrať Jan Steinsdörfer, ktorý pôsobil ako kapelník speváčky Ewy Farnej. Trojica sa k formácii pridala po tom, ako z nej koncom roka odišli Petr Kužvart, Ondřej Škoch, Štěpán Škoch a Otakar Petřina.

Hrali so známymi hudobníkmi

Formácia odchod spomínaných štyroch členov oznámila vlani v novembri. Zvyšné koncerty však ešte odohrali v nezmenenej zostave, pričom naposledy sa spolu predstavili 18. decembra v Brne.

Pavlík v minulosti koncertoval napríklad s kapelou Čechomor, Ewou Farnou či Kamilom Střihavkom. Okres hral po boku Lukáša Adamca, Richarda Müllera, IMT Smile alebo Katky Knechtovej. Steinsdörfer bol zase dlhoročným kapelníkom speváčky Ewy Farnej.

Začiatok ďalšej etapy

„Noví spoluhráči sú hudobníci, s ktorými sme si v priebehu uplynulých rokov padli do oka a do ucha. A pretože to berieme ako začiatok našej ďalšej etapy, začneme turné na jar v kluboch, rovnako ako v čase našich začiatkov,“ vyjadril sa na margo zmien Malátný. Kapela sa tento rok okrem iného objaví aj na viacerých českých hudobných festivaloch.

Chinaski *

* je jedna z najpopulárnejších českých kapiel so širokou fanúšikovskou základňou aj na Slovensku. Formácia vydala albumy ako Chinaski (1995), Dlouhej kouř (1997), 1. signální (1999), Nanana a jiné popjevky (2000), Originál (2002), Music bar (2005), Není na co čekat (2010), Rockfield (2014) či Není nám do pláče (2017). Medzi ich najväčšie hity patria 1. signální, Tabáček, Zadarmo, Klára či Víno.

