Kapela Deep Purple nevie, kedy odíde do dôchodku, členovia však o konci neuvažujú

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Anglická rocková kapela Deep Purple sa zatiaľ nechystá do dôchodku. V rozhovore pre denník Pittsburgh Post-Gazette to uviedol basgitarista skupiny Roger Glover.

„Vieme, že to nemôžeme robiť navždy. Stane sa to skôr či neskôr, no nemôžeme povedať, že to ukončíme neviem v ktorom roku v Los Angeles, Londýne alebo Frankfurte. Povedať dátum je náročné. Jednoducho ideme ďalej a uvidíme, ako dlho to potrvá,“ vyjadril sa 71-ročný muzikant.

Deep Purple vznikli v roku 1968, no v období 1976 až 1984 mali prestávku. V súčasnosti kapelu tvoria aj Ian Gillan, Steve Morse, Ian Paice a Don Airey. Formácia vydala zatiaľ dvadsať štúdiových albumov, pričom ten zatiaľ posledný Infinite sa dostal na trh tento rok v apríli.

K jej najúspešnejším skladbám patria hity ako Black Night, Strange Kind Of Woman, Hush, Smoke On The Water alebo Child In Time. Vlani formáciu uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.