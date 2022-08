Kapela Heľenine Oči oslavuje úspech piesne Langoš súťažou o súkromný koncert

Prešovská kapela Heľenine Oči v lete vydala svoj najnovší štúdiový album Cirkus22, ktorý aktuálne spolu s fanúšikmi spieva počas letných koncertov. Po obrovskom úspechu piesne NAKA, ktorá je taktiež súčasťou čerstvého nosiča, a dosiahla miliónové videnia na youtube, majú Heľenine Oči opäť dôvod na radosť.

Langošovská choreografia

Pesnička Langoš, ktorá zarezonovala chytľavou hudbou, vtipným textom, slovensko-maďarskými komoleniami, ale aj tancom, ktorý hudobníci vo videoklipe počas celej piesne predvádzajú, dovŕšila cez milión vzhliadnutí. Pri tejto príležitosti sa chalani rozhodli podporu svojich priaznivcov odmeniť súťažou o súkromný koncert!

Ako sa do súťaže zapojiť vysvetľuje spevák Heľeniných Očí, Martin Mihalčín: „V zásade ido o to, aby skupinky ľudí nacvičili choreografiu, ktorá sa nachádza v našom klipe. Či už to budú prešovskí dobrovoľní hasiči pred svojimi autami a do vzduchu bude striekať voda, alebo trenčianske mažoretky v tuneli, alebo sestričky z michalovskej nemocnice na pláži v Chorvátsku, alebo len partička kamošov, či rodinný klan… Zapojiť sa môže ktokoľvek s fantáziou a chuťou naučiť sa langošovskú choreografiu.“

Príjemný virál

Tanec, ktorý má zatiaľ pracovný názov LangošTanec (možno práve vďaka súťaži sa kapele podarí zvoliť najoriginálnejšie pomenovanie) a vymyslel ho choreograf Vilo Mikula z PUĽS-u, sa už teší obľube návštevníkov koncertov veselého zoskupenia.

„Ja z pódia hneď zbadám, kto to má nadrtené. To bola ďalšia kvapka k tomu, že sme sa rozhodli dať von takúto výzvu. A, samozrejme, aj to, že pesnička má momentálne na YouTube už nad milión pozretí za dva mesiace, čo je na Slovensko príjemný virál. Teší nás to, keď sa naše diela ľuďom páčia a stále im k tomu chceme dať trochu viac. Aj preto sme nahrali na každú pieseň z nového albumu videoklip. A teraz jeden z nich posúvame šiši nápadom na ďalšiu úroveň,“ teší sa líder zoskupenia.

Samotný Mihalčín choreografiu predvádza priamo na pódiu počas koncertovania. „Zatiaľ ho počas vystúpení tancujem na stage iba ja, pretože chlapci musia hrať na nástrojoch a spievať a tie mikrofóny ich trochu obmedzujú v pohybe. Bolo by super, keby sme mohli predviesť komplet chorošku všetci spolu, tak ako to je v klipe, ale bez hlasov od chalanov tá pesnička nefunguje naplno. Samozrejme, dúfame, že sa po nacvičení pridá čoraz viac ľudí pod pódiom,“ vysvetľuje hlas Heľeniných Očí.

Videá od ľudí milo prekvapili

Súťaž bude prebiehať na Facebooku kapely, víťaza vyberú Heľenine Oči spolu s “otcom“ LangošTanca Vilom Mikulom

Vnuknutím na usporiadanie takejto súťaže bolo pár videí podobného charakteru, ktoré kapela už od ľudí dostala. „Najprv nás to len milo prekvapilo, ale následne nám napadlo, že by sme mohli takéto langošpárty nejakým spôsobom zverejňovať a riadne odmeniť. Ľudia pri tom, čo sa okolo nás deje, často zabúdajú na radosť zo života a tú medzi nich chceme dostať,“ ozrejmuje spevák.

„16.8.2022 vyhlasujeme začiatok výzvy na LangošTanec na našom Facebooku a vyhodnotenie sme naplánovali na krásny dátum 1.10.2022,“ dopĺňa.

Víťaza vyberie celá kapela

Partičky nádejných tanečníkov tak majú takmer dva mesiace, aby nácvik choreografie podľa videoklipu zmákli.

Víťaza bude po dlhom zvažovaní vyberať celá kapela Heľenine Oči spolu s choreografom Vilom Mikulom, ktorý kroky tanca vymyslel. „Všetky videá budeme priebežne zverejňovať aj na našom Facebooku a možno aj na našom YouTube kanáli. Kritériá sú v zásade jasné. Čo najviac tanečníkov, šiši nápad a, samozrejme, kvalitné prevedenie,“ približuje Mihalčín.

Ako výhru víťaz dostane súkromný koncert kapely Heľenine Oči spolu s veľkým, profesionálnym pódiom, aparatúrou a svetlami v hodnote okolo 10 000 eur. Každý, kto sa na výhernej choreografii zúčastní, si bude môcť pozvať na tento koncert neobmedzený počet kamarátov.

„Odozva ľudí na naše piesne je proste parádna. Ja hrozne ďakujem za fanúšikov, ktorých máme. Sú prajní, chápu, že sa nechceme hrať na majstrov sveta, ale spraviť im radosť a trochu krajší deň pri počúvaní našej hudby, prípadne na koncerte. Vlastne toto celé robíme kvôli tomu, že sú na nás ľudia obrovsko príjemní. Chceme im to nejako vrátiť. Takže nacvičujte, tancujte, bavte sa a čaká vás súkromný koncert kapely HEĽENINE OČI so všetkým, čo k tomu patrí zadara. Samozrejme, ale musíte vyhrať. Držíme palce,“ odkazuje spevák kapely na záver.