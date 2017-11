Kapela Peter Bič Project má nový album Dream, ktorý je plný emotívnych skladieb

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Obľúbená slovenská kapela Peter Bič Project, ktorá iba pred dvoma týždňami predstavila svoju prvú slovenskú pieseň Skúšame sa nájsť vydáva dlho očakávaný album s názvom Dream, ktorý je ich doposiaľ najintímnejším dielom. Je plný krásnych emotívnych skladieb, ktoré naspievali v angličtine, ale aj v rodnom jazyku.

Osem skladieb v angličtine a dve v slovenčine

V poradí tretí štúdiový album bude pre mnohých skalných fanúšikov istým prekvapením, nakoľko doteraz boli zvyknutí iba na anglické skladby. Muzikanti sa však rozhodli, že sa budú venovať aj slovenčine a sľubujú, že jej bude do budúcna viac.

„Veľkou zmenou pre nás a určite aj pre našich fanúšikov bude, že na albume nájdu aj slovenské pesničky. Slovenčine sme sa nikdy nebránili, dokonca ešte v začiatkoch našej tvorby sme zložili aj mnoho slovenských piesní. Momentálne sme dospeli k rozhodnutiu, že toto je pre nás tá správna cesta. Chceme, aby nám naši fanúšikovia rozumeli nie len hudobne, ale aby chápali aj hĺbku našich textov a tomu, čo im našou hudbou chceme povedať,“ priblížil nám rozhodnutie spievať v slovenčine Peťo Bič.

Na albume nájdete osem skladieb v angličtine a dve v slovenčine. Jednou z nich je najnovší hit Skúšame sa nájsť, ktorý síce Peter Bič Project svojim fanúšikom predstavili iba nedávno, no napriek tomu ho počuť takmer z každého slovenského rádia a má výborné ohlasy aj na sociálnych sieťach. Už na prvé počutie je jasné, že hudobná novinka sa výrazne odlišuje od predchádzajúcich muzikantských počinov.

Vždy chceli vydať album pred Vianocami

„V Peter Bič Project tvoríme hudbu podľa toho, ako to momentálne cítime. Nechceme sa žánrovo nijako špecifikovať, jednoducho to robíme tak, ako to momentálne cítime, lebo podľa mňa presne o tom je hudba. Pretože hudba je o vyjadrení emócií, o momentálnom pocite a vnímaní života. Mnoho našich skladieb vznikalo na malej gitare alebo na klavíri. Všeobecne sa trošku zmenil môj prístup k skladaniu hudby a začali sme využívať aj iné nástroje,“ prezradil nám o zmenách v tvorení hudby Peter Bič, ktorý hrá na gitare, klavíri a zároveň je lídrom kapely. „Náš nový album je bez pochyby našou najemotívnejšou spoveďou. Svojím dielom sme sa na ňom podieľali celá kapela a každý z nás do neho vložil kúsok seba,“ uzavrel Peťo.

Peter sa priznal, že vždy chceli vydať album pred Vianocami, pretože je v tom istá symbolika. Doteraz sa im to však nepodarilo. O to väčšiu majú radosť, že to tento rok stihli s dostatočným predstihom. Hudba je krásny darček, pretože je večná.

Dokáže potešiť, povzbudiť, rozveseliť, ale aj podporiť melancholické rozjímanie. A práve taký je aj nový album od Peter Bič Project – Dream. Z nových skladieb znie klavír, akustická gitara, či husle. Tóny a texty v piesňach spolu dokonalo ladia. Sú o láske, rozchodoch, radostiach a starostiach, ktoré rieši každý z nás. Rozhodne stojí za vypočutie.