Kapela Radiohead vydá dosiaľ nezverejnené skladby, výťažok z predaja daruje mimovládke

LONDÝN 11. júna (WebNoviny.sk) – Anglická kapela Radiohead v utorok oznámila, že zverejní na službe Bandcamp osemnásť hodín dosiaľ nevydaného materiálu, pričom výťažok z jeho predaja daruje britskej mimovládnej organizácii Extinction Rebellion (Protest proti vyhynutiu).

Tá sa zviditeľnila najmä aprílovými blokádami a demonštráciami v Londýne proti nečinnosti britskej vlády v boji proti globálnemu otepľovaniu. Nové skladby Radiohead budú stáť ako celok 18 eur a kúpiť sa budú dať 18 dní.

Ide o dosiaľ nevydaný materiál, ktorý kapela nahrala zhruba v čase, keď vznikol jej legendárny album OK Computer z roku 1997. Podľa gitaristu kapely Jonnyho Greenwooda je tento materiál len „priemerne zaujímavý“.

Radiohead sa k tomuto kroku odhodlali po tom, čo týchto doteraz neznámych 18 hodín hudby ktosi ukradol z minidisku lídra kapely Thoma Yorka. Zlodeji za vrátanie týchto skladieb požadovali výkupné vo výške 150-tisíc dolárov (v prepočte zhruba 132-tisíc eur).

Radiohead*

*vznikli v roku 1985 v Abingdone a zloženie kapely je dodnes nezmenené – tvoria ju Thom Yorke (spev, gitara, klávesy), Colin Greenwood (basgitara), Ed O’Brien (gitara, vokály), Jonny Greenwood (gitara, klávesy) a Philip Selway (bicie, perkusie).

Preslávili sa piesňou Creep z debutového albumu Pablo Honey (1993), po ktorom nasledovali nahrávky The Bends (1995), menovaná OK Computer (1997), Kid A (2000), Amnesiac (2001), Hail To The Thief (2003), In Rainbows (2007), The King Of Limbs (2011) a A Moon Shaped Pool (2016).

V roku 2005 ich magazín Rolling Stone zaradil na 73. miesto v rebríčku najlepších interpretov všetkých čias. Greenwood a O’Brien zas nechýbali v zozname najlepších gitaristov a Yorke v rebríčku najlepších spevákov. V roku 2009 si čitatelia tohto časopisu zvolili Radiohead za druhého najlepšieho interpreta nultých rokov 21. storočia.

Kapela má na konte tri ocenenia Grammy, pričom jeden zlatý gramofónik dostali tiež Yorke a spomínaný Stanley Donwood za obal albumu Amnesiac. Formácia získala aj štyri Ivor Novello Awards či päť nominácií na Mercury Prize.