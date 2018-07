Kapela Žabí Rauš zverejnila videoklip ku skladbe Do lesov

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) – Kapela Žabí Rauš zverejnila v nedeľu večer videoklip ku skladbe Do lesov. Štvorica mladých hudobníkov, gitaristi Filip Pokorný a Adam Šamaj, bubeník Štefan Šteffi Kovalčík a basgitarista Matej Piliar unáša svojich priaznivcov novou pesničkou do sveta bez problémov a komplikácií.

„Skladbou sme chceli čo najautentickejšie vyjadriť ten pocit, ktorý prežíva podľa nás takmer každý mladý človek. Od rána do večera pracujeme, platíme si hypotéky, niekedy je toho fakt veľa a každý z nás z toho večného kolobehu túži občas uniknúť… Napríklad do lesov,“ povedal Kovalčík, ktorý novinku spolu s Pokorným i naspieval.

Chytľavá a ľahká skladba

O tom, že skladbu Do lesov vypustia do sveta ako prvú, sa podľa vlastných slov nemuseli dlho dohadovať. „Okamžite sme vedeli, že toto je ona. Je chytľavá a ľahká, má jednoduchý a pekný refrén, ktorý si každý hneď zapamätá. V jednoduchosti je napokon krása,“ vysvetlil Piliar. „Ďalším dôvodom, prečo sme si zvolili práve túto pesničku, je, že pri jej počúvaní sa nám hneď vytvorila predstava, ako by sme ju vizuálne vyjadrili,“ dodal Pokorný.

Videoklip vznikol v štúdiu TC Lemons v spolupráci s mladým animátorom Slávom Turancom a kameramanom Mirom Maternom.

„V štúdiu, kde sme skladbu nahrávali, je k dispozícii aj zelené plátno, tak sme ho rovno využili. Hneď v prvej chvíli sa nám totiž zapáčil nápad, že by sme sa ocitli v kreslenom svete… Slávo Turanec je síce veľmi mladý, ale skvelý animátor, ktorý nám nielenže pomohol s nápadmi, ale dokázal ich aj pekne prepojiť. A náš kamarát, kameraman Míra Materna, do toho šiel bez váhania tiež. Všetko to do seba zapadlo, ocitli sme sa doslova v tvorivom ‚rauši‘,“ priblížil Šamaj.

V klipe aj rodičia jedného z gitaristov

Na každú časť postupne vznikajúceho videoklipu sa kapela veľmi tešila. „Slávo nám klip posielal po kúskoch, ako seriál, držal nás v takom príjemnom napätí, čo ďalšie príde, tešili sme sa z každej novej minúty, ktorú nám dodal,“ zaspomínal si Kovalčík, ktorý má z celého nakrúcania zrejme najväčší zážitok.

„Bola to pre nás veľká česť, pracovať s takými šikovnými chalanmi ako Slávo a Míra, ešte nikdy som niečo podobné nezažil. So záujmom som sledoval ich prácu. Keď mi Slávo na pľaci povedal ‚urob toto rukou a urob takúto grimasu‘, tak som ju urobil, absolútne netušiac, čo z toho vznikne a potom som v náhľade ku klipu videl, ako sa pretláčam s kresleným medveďom… Strašne som sa smial, klobúk dole,“ uznal sympatický bubeník.

Okrem samotných členov kapely si vo videoklipe zahrali aj rodičia jedného z gitaristov, profesionálni herci z Bábkového divadla na Rázcestí a Divadla na Vysokej Nohe, Mária a Jozef Šamajovci. „Vedel som, že otec má tie chodúle doma, tak nám napadlo, že by sme ich mohli využiť. Rodičia boli nadšení a hneď s nami nakrútili niekoľko scén,“ prezradil Adam Šamaj.

Kapela má v talóne dvanásť skladieb

Šamajovci si nakrúcanie videoklipu dosýta užili. „Musím povedať úprimne a otvorene, pesnička Do lesov ma nie len potešila, ale aj prekvapila. A to som dosť náročný poslucháč… Chalanov poznám už dlhšie, jedného od narodenia, a viem, že sú to dobrí muzikanti. Točenie klipu Do lesov v lese za Malackami bola zábava, ale aj drina. Zorali sme tam asi 30 až 40 metrov štvorcových piesčitej pôdy. Poľovníci sa určite budú čudovať, ako sa tam tie diviaky dostali, keď k tomu miestu nevedú žiadne stopy,“ poznamenal Jozef Šamaj.

„Som rada, že aj v tejto zrýchlenej dobe, v ktorej kvantita prevyšuje kvalitu a hodnoty sa určujú na základe množstva majetku a výšky bankového konta, som spoznala mladých ľudí, ktorí sú oddaní hudbe, kumštu, poctivej práci a tvorivosti. Vážim si takýto prístup, pretože viem, aká je to náročná práca. Umenie nie je sranda. Berie si celého človeka, a ak sa mu človek oddá, určí mu celý život. Samotná realizácia klipu bola veľmi profesionálna, čo ma tiež nesmierne potešilo a prekvapilo. Držím palce pri ďalších projektoch. A… do lesov!“ dodala Mária Šamajová.

Kapela už má okrem singlu Do lesov v talóne aj ďalších dvanásť skladieb, ktoré plánuje postupne zverejňovať. „Deväť pesničiek máme už nahratých, na troch ešte pracujeme. Budúci rok by sme chceli vydať plnohodnotný album,“ uzavrel Pokorný.

Agentúru SITA informovala Andrea Fedorovičová z vydavateľstva TC Lemons.