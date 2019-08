Kapitánka slovenských volejbalistiek svojmu tímu verí, najviac sa koncentrujú na prvý duel ME

Slovenská ženská volejbalová reprezentácia sa naladila na majstrovstvá Európy (23. augusta – 8. septembra) víťazne. V záverečnom prípravnom stretnutí zdolala Fínsko 3:1 na sety a už o dva dni ju čaká ostrý štart kontinentálneho šampionátu proti Španielkam.

Slovenky sa v utorok premiérovo predstavili na hracej ploche Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý bude dejiskom duelov základnej D-skupiny aj dvoch osemfinálových stretnutí. Práve postup medzi šestnástku najlepších je cieľom zvereniek talianskeho trénera Marca Fenoglia.

Generálka im vyšla

Slovenské reprezentantky nezačali utorňajší súboj s Fínkami vôbec dobre. V prvej sete prehrávali aj o desať bodov a napokon súperkám podľahli 17:25. V ďalších troch dejstvách však na palubovke dominovali a dosiahli druhé víťazstvo v rade nad hráčkami zo severu Európy.

„Škoda prvého setu, v ktorom sme urobili veľké množstvo chýb. Ak by sme triumfovali 3:0, mali by sme z toho lepší pocit, ale po prvom sete sme sa skoncentrovali a sme radi, že nám generálka vyšla. Posledný prípravný zápas nám naznačil, že ak robíme menej chýb, hráme lepší volejbal a neponúkame súperkám príležitosti na skórovanie. Ak budeme hrať na turnaji ako jeden tím, môžeme niečo dosiahnuť,“ zhodnotila kapitánka slovenského tímu Barbora Koseková.

V príprave na európsky šampionát odohrali slovenské volejbalistky jedenásť zápasov proti štyrom rôznym tímom. Najskôr doma trikrát podľahli Chorvátkam, s Maďarkami mali bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra, v Belgicku dvakrát zvíťazili a raz prehrali a rovnako sa im darilo aj proti Fínkam. „V príprave sme prakticky nemali voľno, tréneri nám počas leta poriadne naložili a museli sme tomu veľa obetovať. Ťaháme to spolu už viac ako šesť týždňov a predtým sme mali nabitý program aj v Zlatej európskej lige. Snáď sa nám ta drina vyplatí a dosiahneme na šampionáte dobrý výsledok,“ pokračovala 24-ročná nahrávačka.

Štyri veľmi vyrovnané tímy v skupine

Kosekovej výkony na palubovke z hľadiska pozorne sleduje aj jej mama Eva, ktorá bola v minulosti československou volejbalovou reprezentantkou a počas aktívnej hráčskej kariéry si vyskúšala aj zahraničné angažmány. Momentálne sa venuje trénerstvu, a tak môže talentovanej dcére odovzdávať skúsenosti. „Mama je určite rada, že si zahrám na majstrovstvách Európy. Celý čas ma podporuje a je pyšná na to, že som po nej prebrala rolu vo volejbale,“ prezradila Barbora.

Slovenky sa predstavia v bratislavskej D-skupine v piatich zápasoch postupne proti Španielkam, Švajčiarkam, Bieloruskám, Nemkám a favorizovaným Ruskám. Zo šestice tímov preniknú do osemfinálovej fázy štyri najlepšie družstvá. „Najviac sa koncentrujeme na prvý duel a potom uvidíme. Znie to síce jednoducho, že do osemfinále postupujú štyri tímy zo šiestich, ale okrem Ruska a Nemecka sú všetky štyri ostatné družstvá veľmi vyrovnané. V dueloch proti Švajčiarsku, Španielsku a Bielorusku nám to môže, ale aj nemusí vyjsť. Rozhodujúci môže byť hneď prvý zápas proti Španielsku. Ak ho vyhráme, tak sa dobre naladíme a bude sa nám dariť,“ dodala Koseková.

V histórii samostatnosti sa slovenské volejbalistky predstavili na záverečnom turnaji ME iba trikrát. V roku 2003 v Turecku obsadili deviate miesto, v rokoch 2007 a 2009 boli zhodne trináste. Posledné dva spomenuté šampionáty absolvovala zo súčasného kádra iba blokárka Veronika Hrončeková.