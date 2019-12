Kapor spôsobil nehodu na Českolipsku. Informuje o tom Česká televízia na sociálnej sieti Facebook. Vodička mala kapra v igelitovej taške v lavóre na sedadle spolujazdca a ten na ňu vyskočil.

„Šokovaná žena v tej chvíli stratila kontrolu nad vozidlom, prešla do protismeru, kde narazila do dopravnej značky a do betónového stĺpu,“ opísali nehodu pre televíziu policajti.