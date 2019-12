Kapsula Starliner spoločnosti Boeing sa úspešne vrátila na Zem

Vesmírna kapsula Starliner spoločnosti Boeing, ktorá sa v piatok počas prvého testovacieho letu vychýlila z plánovanej trasy, v nedeľu pristála v púšti v Novom Mexiku. Ukončila tak svoju dvojdňovú neúplnú testovaciu misiu, ktorá mala pôvodne trvať viac ako týždeň a jej súčasťou malo byť aj spojenie s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS).

Počas pristátia na raketovej strelnici White Sands sa otvorili všetky tri hlavné padáky a nafúkli sa airbagy, ktoré zjemnili dopad kapsule. „Gratulujeme, Starliner,“ konštatovalo velenie misie, ktoré pristátie označilo za úspešné.

Vrátila sa aj Rosie

Na Zem sa vrátila aj testovacia figurína Rosie the Rocketeer, ktorá sedela vo veliteľskom kresle kapsuly, a tiež darčeky, oblečenie a jedlo pre astronautov na ISS. Po skrátenom testovacom lete, počas ktorého museli zrušiť plánované spojenie s vesmírnou stanicou, sú však zamestnanci Boeingu radi, že sa im podarilo dostať Starliner naspäť na Zem.

V kapsule by mali v budúcnosti cestovať astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

V piatok ráno s kapsulou z Mysu Canaveral úspešne vzlietla raketa Atlas 5, ktorej štartu sa prizerali tisícky divákov. Pol hodiny po štarte však Boeing oznámil, že sa Starliner nedostal na správnu orbitu potrebnú k ďalšej ceste na ISS. Predstavitelia firmy a vesmírnej agentúry uviedli, že nefungoval správne časovač a spálila viac paliva, ako mala, v dôsledku čoho by sa nedostala bezpečne na vesmírnu stanicu.

Kapsula mala na ISS pobudnúť týždeň. Na jej palube bolo aj vianočné pohostenie a darčeky pre šiestich astronautov, stovky semien stromov, doklad pre leteckú dopravu, ktorý patril zakladateľovi Boeingu, a spomínaná figurína. Let mal otestovať všetky systémy či záťaž pri vzlietnutí a plánovanom pristátí.

Kapsula pre sedem ľudí

Ak by bol testovací let úspešný, Boeing by ju už v lete mohol vyslať do vesmíru aj s ľudskou posádkou. Taký scenár je však neistý. Šéf NASA Jim Bridenstine uviedol, že je zatiaľ veľmi skoro na to, aby vedeli povedať, či bude potrebný ďalší test bez posádky, než v nej poletia aj astronauti.

Aj spoločnosť SpaceX, ktorá tiež spolupracuje s NASA, chce na budúci rok vyslať astronautov do vesmíru. Stať by sa tak mohlo už na jar. Jej testovací let bez posádky sa konal v marci.

NASA zo Spojených štátov nevyslala do vesmíru svojich astronautov už takmer deväť rokov. Jej astronauti, vďaka spolupráci s Ruskom, lietajú do vesmíru z Kazachstanu, a tam sa aj vracajú.

Boeing začal pracovať na Starlineri v roku 2010. Kapsula je navrhnutá pre sedem ľudí, lietala by však so štyrmi alebo piatimi. Je päť metrov vysoká, servisný modul, ktorý je k nej pripevnený, má priemer 4,5 metra. Prvou posádkou kapsuly by mali byť Mike Fincke a Nicole Mann z NASA a Chris Ferguson z Boeingu. Trojica bola počas testovacieho letu v riadiacom stredisku.