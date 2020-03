Karanténne centrum v Gabčíkove dostalo materiálnu pomoc, ľudom chýba hlavne internet

Deky, uteráky, mydlá, dezinfekčné prostriedky a ďalšiu materiálnu pomoc určenú na skvalitnenie života ľudí umiestnených v karanténnom centre priviezol v nedeľu do Gabčíkova predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Ďalšia časť pomoci, rúška a ďalšie ochranné pomôcky, bola určená službukonajúcemu personálu, teda hasičom, ľuďom z Komplexnej centrálnej záchrannej služby a Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Ochrana cenného personálu

„V prvom rade sme sa snažili vyhovieť požiadavke na ochranu veľmi cenného personálu karanténneho centra, preto sme priviezli ochranné rúška a ďalšie prostriedky na ochranu týchto ľudí. Aby sme hasičom zjednodušili prácu pri roznášaní stravy po dlhých ubytovacích chodbách, tak sme im z našej hotelovej školy v Piešťanoch priniesli na to určené hotelové vozíky. Pre zvýšenie komfortu ubytovaných sme zabezpečili uteráky, deky a ďalší materiál,“ povedal Viskupič.

O chod karanténneho centra sa starajú hasiči. Podľa šéfa centra Zoltána Tánczosa sa ubytovaní v karanténe momentálne najviac dožadujú pripojenia na internet, no hasiči im ho nedokážu zabezpečiť. Viskupič považuje túto požiadavku za pochopiteľnú, pretože ľudia v 14-dňovom odlúčení chcú byť v kontakte s rodinami, chcú mať prístup k informáciám a wifi sieť by podľa neho tiež mohla prispieť k zvýšeniu kvality ich života v tomto zariadení.

Poskytnú pomoc aj ďalšiemu centru

Uvítal by preto, ak by sa našiel niekto, kto by túto službu dokázal v ubytovacom zariadení v Gabčíkove zabezpečiť. Trnavský samosprávny kraj poskytne podobnú materiálnu pomoc aj pre ďalšie karanténne centrum, ktoré je zriadené v Piešťanoch.

Karanténne centrum v Gabčíkove zriadila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra, postupne na Slovensku pribúdajú aj ďalšie takéto zariadenia. V rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu je povinný ísť do 14-dňovej karantény každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. Centrá sú určené pre tých, ktorí nemôžu alebo nechcú stráviť karanténu v domácom prostredí.