Karas oponuje Lipšicovi a tvrdí, že súčasťou diskusie o reforme Trestného zákona je aj Úrad špeciálnej prokuratúry

Súčasťou odborných diskusií k plánovanej reforme Trestného zákona a Trestného poriadku boli a sú aj prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Uvádza to Ministerstvo spravodlivosti SR v reakcii na tvrdenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, že prokurátori ÚŠP do konca minulého týždňa neboli prizvaní do diskusie týkajúcej sa prípadného znižovania výšok trestných sadzieb za ekonomické trestné činy.

Karas sa teší na otvorenú diskusiu

Podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa je odborný prínos prokurátorov pre tvorbu reformy trestného práva dôležitý. „Osobne sa teším na otvorenú diskusiu založenú na vzájomnom rešpekte,“ zdôraznil Karas.

Doplnil, že justičné inštitúcie požiadal o odborné nominácie do pracovných skupín zaoberajúcich sa reformami trestných kódexov.

Budú upozorňovať na riziká

Lipšic v súvislosti s pripravovanými reformami uviedol, že Úrad špeciálnej prokuratúry bude trpezlivo vysvetľovať a argumentovať.

„Budeme upozorňovať na riziká drastického zníženia trestných sadzieb pri kriminalite bielych golierov, ktorá pripravuje túto krajinu o stovky miliónov eur ročne. O peniaze, ktoré potom chýbajú v iných oblastiach spoločenského života,“ vyhlásil.