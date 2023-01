Karas rezignoval na uznanie dôstojnosti párov rovnakého pohlavia na Slovensku, kritizuje SaS

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje návrh ministra spravodlivosti Viliama Karasa za nedostatočný s tým, že absolútne nereflektuje práva párov rovnakého pohlavia na dôstojný život. Strana SaS o tom informovala v tlačovej správe.

Dedenie aj ochrana maloletých

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce prostredníctvom dvoch zákonov zjednodušiť život ľuďom v rozličných životných situáciách. Navrhované právne nástroje by mali priniesť blízkym osobám, vrátane nezosobášených párov, ako aj párov rovnakého pohlavia istotu do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti alebo ochrany maloletých.

Nevieme im prísť na meno

„Karas rezignoval na uznanie dôstojnosti párov rovnakého pohlavia na Slovensku. V tomto momente by sme mali mať oveľa väčšie ambície a uznať páry rovnakého pohlavia, ktoré s nami žijú a prinášajú spoločnosti hodnoty. Nevieme im prísť na meno, nevieme uznať ich práva, ako kedysi voči ženám alebo otrokom,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR za stranu SaS Mária Kolíková a dodala, že na takúto čiastkovú právnu úpravu už na Slovensku nie je priestor a čas.

„Mali by sme už normálne uznať páry rovnakého pohlavia a priznať im miesto dôstojného života v našej spoločnosti,“ dodala Kolíková.

Nesmú zatvárať oči

Podľa podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga sa nesmú zatvárať oči pred realitou. Uviedol, že páry rovnakého pohlavia sú vystavované administratívnej šikane a tiež ponižovaniu a opovrhovaniu.

„Táto nenávisť sa šíri dokonca aj z poslaneckých lavíc. Takéto útoky ostro odsudzujeme. Aj z tohto dôvodu deklarujeme, že jednou zo základných požiadaviek strany SaS pri vstupe do ďalšej vlády preto bude, aby mali páry rovnakého pohlavia totožné práva a povinnosti, ako všetci ostatní,“ dodal Gröhling.

SaS predstaví komplexný návrh

Strana SaS vyhlásila, že predstaví komplexný návrh naozajstného zrovnoprávnenia postavenia párov rovnakého pohlavia. Strana súčasne vyjadrila svoje sklamanie z koaličných strán, ktoré podľa nej odmietajú akceptovať, že takéto páry sú plnohodnotná súčasť spoločnosti.

„V otázke právneho postavenia LGBTI+ ľudí sme na chvoste krajín EÚ a kroky vlády či zákonodarného zboru by to mali reflektovať. Je to výsmech do tváre LGBTI+ ľudí a slabá náplasť na potreby, ktoré táto komunita má. Preto predstavíme návrh komplexnej politiky pre ochranu dúhových rodín,“ uzavrel Ondrej Dostál (SaS).

Zákon o fiduciárnom vyhlásení

Jedným zo zákonov, ktoré navrhuje rezort spravodlivosti, je zákon o fiduciárnom vyhlásení, ktorým bude zriadený register fiduciárnych vyhlásení. MS SR informovalo, že ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník.

Dôverník sa bude môcť napríklad oboznamovať so zdravotnými informáciami alebo môže v mene vyhlasovateľa udeliť informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou. Právny inštitút však rieši aj zásadnejšie právne otázky pre prípad smrti. Pre prípad smrti môže vyhlasovateľ určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého.