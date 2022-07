Karel Roden a Regina Rázlová prvýkrát spolu pred kamerou v očakávanom filme Tancuj, Matylda, nazvanom podľa piesne Toma Waitsa

Waltzing Matilda, jedna z najznámejších piesní, naspievaná okrem iného slávnym Tomom Waitsom, sa stala súčasťou inšpirácie tvorcov nového česko-slovenského filmu Tancuj, Matylda. Snímka rozpráva o tom, že napriek všetkým životným pohromám treba niesť svoj kríž a tancovať ďalej až do úplného konca. Do úloh dvoch celkom odlišných postáv – bývalej barovej speváčky a bohémky Matyldy, ktorá začína trpieť Alzheimerovou chorobou, a jej syna, citovo uzavretého súdneho exekútora Karla – tvorcovia obsadili dve výrazné herecké osobnosti – Reginu Rázlovú a Karla Rodena. Dvojica sa tu pred kamerou stretla úplne prvýkrát, v minulosti však Regina Rázlová pôsobila ako Rodenova pedagogička na DAMU. Natáčanie práve teraz prebieha v Prahe, neskôr sa štáb presunie aj do Plzne a Bratislavy.

Scenár filmu je inšpirovaný skutočnou udalosťou v rodine scenáristky Nataše Slavíkovej a režiséra a scenáristu Petra Slavíka. Vznikal takmer sedem rokov a poukazuje na to, že choroba nemusí byť iba komplikáciou, ale naopak aj príležitosťou vydať sa na cestu uzdravenia v kruhu celej rodiny a blízkych. Tvorcovia tiež chceli pripomenúť, že v dôsledku stúpajúceho počtu pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou v dnešnej spoločnosti zasahuje táto téma čoraz viac ľudí, ktorí o nej chcú verejne hovoriť. Žáner tragikomédie navyše sľubuje množstvo nielen dramatických, ale aj vtipných situácií. Do príbehu starnúcej ženy a jej odťažitého syna totiž vstupuje aj Matyldin vnuk Pavel, nezodpovedný vetroplach, ktorý k svojej babke aj v pokročilejších štádiách choroby pristupuje stále ako k seberovnej. Navyše k nej má bližšie ako jeho otec a Matyldin syn Karel, ktorému Pavel nedokáže zabudnúť, že ho v detstve upustil. Do roly Pavla tvorcovia obsadili Antonia Šopoského. Vo filme si zahrala aj Zuzana Kanócz, Simona Postlerová a ďalší.

„Náš príbeh pracuje s motívmi ako choroba, smrť, rozpad tradičných rodinných väzieb, v dôsledku čoho síce nemôže byť bezstarostnou komédiou, no napriek tomu rozhodne nerezignujeme na diváka. Naopak. V uvedených témach hľadáme momenty nádeje a životného optimizmu aj možnosti sebaobohatenia. Z vlastnej skúsenosti vieme, že spolužitie s takto chorým členom rodiny prináša množstvo komických či tragikomických situácií,“ hovorí scenáristka a producentka snímkuTancuj, Matylda Nataša Slavíková a režisér a scenárista Petr Slavík. Na otázku, prečo do hlavných úloh svojho filmu obsadili práve dvoch spomenutých hercov a čo si od ich spolupráce sľubujú, tvorcovia odpovedajú: „Okrem toho, že sú obidvaja vynikajúci herci a typovo sa na svoje roly presne hodia, im príbeh dáva aj možnosti ukázať ich herecké majstrovstvo v polohách, ktoré sú pre nich nové.“

Významnú úlohu vo filme zohráva aj hudba. A to nielen preto, že hlavná hrdinka bola kedysi barovou speváčkou. V hudbe nachádzajú hlavné postavy spoločnú reč a cestu k vzájomnému porozumeniu. Hudba tiež pomáha chorej žene vrátiť sa aspoň na chvíľu do reality. Motívy piesne Waltzing Matilda sa v snímke prelínajú aj s Dvořákovou Rusalkou, ktorá symbolizuje niekdajšiu nádej na opernú kariéru hlavnej hrdinky v podaní Reginy Rázlovej.

Filmový štáb tvoria oceňovaní filmári, napríklad kameraman Martin Štrba, kostýmová výtvarníčka Katarína Štrbová Bieliková či umelecká maskérka Andrea McDonald. Dramaturgami filmu sú Martin Ryšavý, Martin Daniel, Zuzana Piussi a Benjamin Slavík. Producentkou snímky je Nataša Slavíková, koproducentom je Česká televízia (vedúca Filmového centra Helena Uldrichová), za Slovenskú republiku Vít Janeček a Zuzana Piussi zo spoločnosti VIRUSfilm. Film Tancuj, Matylda vzniká s podporou českého Štátneho fondu kinematografie, slovenského Audiovizuálneho fondu, Plzeňského kraja a Nadácie mesta Bratislavy. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM. Premiéra snímky Tancuj, Matylda v kinách je plánovaná na rok 2023.

