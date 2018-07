Karol Martinka opäť bez manželky

Rozhovor s Karolom Martinkom pre portál WebNoviny.sk.

Naposledy ste sa objavili v médiách vo februári, keď ste sa na Valentína po tretí raz oženili. Vyzerali ste pritom veľmi šťastne. Aké ste mali medové týždne?

Nuž, zdanie klame. Veľmi rýchlo som vbehol do chomúta. Bez rozmyslu, bez toho, aby som si čokoľvek zisťoval o svojej nastávajúcej. Keby som vedel vtedy, čo viem dnes, určite by som sa neoženil a náš vzťah okamžite skončil.

Čo sa presne stalo, že ste dospeli k takémuto trpkému vytriezveniu?

Bolo toho viac. V prvom rade ma šokoval životný štýl mojej, už čoskoro exmanželky Jany.

V čom presne?

Keď vám manželka povie, že si zariadila život tak, aby v ňom nemusela nič robiť, bol som z toho úplne vedľa. Prekvapila ma aj jej neúcta k vlastnej matke. Snažila sa ma izolovať a preto k nám nemohli chodiť kamaráti a dobrí známi, ktorí ma navštevovali roky. Odôvodňovala to tým, že k nám údajne nosia zlú energiu. Posledná kvapka bola, že jej prekážal môj vzťah k dcére Melanie, že som jej chcel každý deň volať a chcel ju vidieť aspoň raz do týždňa. Hoci za ňou vždy cestujem 200 kilometrov. Navyše som zistil, že všetky reči o jej majetku a podnikateľských aktivitách, nie sú pravdivé. Mnohé nehnuteľnosti, ktoré vlastní, získala akurát „darom“ od svojich bývalých manželov a sponzorov.

To je prekvapujúce, keďže ste médiám po svadbe tvrdili, že sa pri nej cítite ako zlatokop…

Vtedy som nevedel o týchto skutočnostiach. Jej chov mačiek nepriniesol žiadny profit, ale len smrad a zničený nábytok. Podnikanie mojej čoskoro exmanželky bola len fikcia. Navyše, môj obchodný partner, ktorá má kontakty vo všetkých vrstvách viedenskej spoločnosti, ma upozornil, že rozpráva kade tade ako ma opustila, no nemieni sa rozviesť, lebo bola svedkom prípravy obchodu s možným ziskom 100 miliónov eur. Z neho si chcela nárokovať polovicu. Rád by som vyhovel svojej exmanželke Jane a aj čoskoro budúcej exmanželke Jane. Exmanželke by som vyhovel tým, že by som zomrel, lebo by sa nemusela domáhať súdnou cestou majetku, o ktorý sa nepričinila. Mojej budúcej exmanželke by zasa vyhovovalo, aby som, čo najdlhšie žil, aby sa obchod uskutočnil a až potom môžem umrieť, aby z nej ostala bohatá vdova. Logicky nemôžem vyhovieť obom naraz. Pravdou však je, že ten lukratívny obchod 19. júla tohto roku padol. Preto pri mojom zdravotnom stave pravdepodobne vyhoviem akurát mojej exmanželke.

Vráťme sa však k vášmu súčasnému manželstvu. Kto koho vlastne opustil?

Všetko zlé vyvrcholilo tým, že som už nevládal ďalej s ňou byť a vo Viedni som ju opustil. Na druhý deň z jej instagramového profilu zmizla informácia, že je vydatá a začali sa objavovať fotografie, ktoré nie sú vhodné pre normálnu vydatú ženu. Upozornili ma na to viacerí známi. Reči mojej budúcej exmanželky o tom, že doteraz som si ženy kupoval, ale ona taká nie je, vyznievajú úplne smiešne. Keby som si chcel kupovať lásku, tak by som si neplatil ženu pred päťdesiatkou, ale dvadsiatku, ktorá nemá za sebou žiadnu minulosť a nepotrebuje rôzne plastické úpravy.

Čo budete robiť teraz?

V prvom rade si musím dať do poriadku svoj zdravotný stav. Mám problémy s vysokým tlakom a so srdcom. Zároveň požiadam o rozvod v Rakúsku, kde sa momentálne nezdržiavam pre zlý zdravotný stav.

Čo ešte očakávate od života?

Hľadám v živote už len lásku, aby som v pokoji dožil s človekom, ktorý ma bude milovať aspoň spolovice ako ja jeho. Myslel som si, že u staršej ženy nájdem pokoj a porozumenie, lebo by už mala chápať, čo je zmyslom života. Namiesto toho som opäť našiel iba veľké sklamanie. Neviem v čom to je, že sa po toľkých problémoch v súkromnou živote nedokážem poučiť.