Karolina Markiewicz-Kuskowska novou riaditeľkou divízie Beauty Care Retail Henkel SK / CZ

Karolina Markiewicz-Kuskowska s účinnosťou k 1. septembru 2019 nahrádza na poste riaditeľky divízie Beauty Care Retail pre český aj slovenský trh Aleša Malenku, ktorý sa rozhodol pokračovať vo svojej kariére mimo spoločnosti Henkel.

Do pozície riaditeľky divízie Beauty Care Retail CZ / SK nastupuje po šesťročnom pôsobení v Henkel Polska Sp. z o.o., kde sa zo Senior Group Key Account Managera vypracovala na pozíciu Marketing Director so zodpovednosťou za strategické smerovanie a budovanie značiek spadajúcich do portfólia divízie Beauty Care. Predtým pracovala 12 rokov pre spoločnosť Colgate Palmolive, z ktorej v roku 2013 odišla ako Group Product Manager pre centrálnu Európu.

„Ako marketérku ma odjakživa fascinovali príležitosti, ktoré prináša digitálny pokrok. Zároveň som si vypestovala vášnivú záľubu v práci s ľuďmi a vo vývoji silných motivovaných tímov.“ Cenné skúsenosti Karoliny Markiewicz-Kuskowskej sa odzrkadľujú hlavne vo vynikajúcich výsledkoch. Dôkazom toho sú mnohé ocenenia, ktoré spolu s tímom získali. Medzi nimi sú napríklad ocenenia za najlepšie digitálne projekty alebo za úspešné predstavovanie noviniek na trhu, čo viedlo k zvýšeniu čistých predajov a podielov na trhu.

Karolina-Markiewicz-Kuskowska vyštudovala marketing na Univerzite Mikołaja Kopernika v Torune. Hovorí plynule po anglicky a poľsky, má dve deti a medzi jej záľuby patrí bicyklovanie, beh a turistika.

